Si ya has pasado toda la campaña de GTA 5, quizás te interese completar la experiencia del juego con GTA Online. Junto a tus amigos, puedes ingresar a un servidor y comenzar a ‘rolear’. Cada uno puede tomar un papel en el juego o quizás trabajar juntos en un atraco para ganar dinero.

Rockstar Games, la empresa desarrolladora, compartió recientemente un parche de contenido llamado “Los Santos Drug Wars”, el cual trae nuevos atracos, vehículos, personajes y mucho más.

Ya está disponible en PS5, Xbox One, Xbox Series X, PS4 y PC. No obstante, no se trata del único contenido que llegará al juego online en los siguientes meses. La misma compañía compartió algunos elementos que llegarán en los parches siguientes.

A inicios de 2023, la compañía habilitará el rol de taxista, se expandirá el garaje y se trabaja en una “traveling Gun Can”, la cual añadirá ítems exclusivos.

“A principios del próximo año, espere que Downtown Cab Co. esté buscando nuevos reclutas, una furgoneta de armas viajera que ofrece artículos exclusivos, comerciantes callejeros que buscan pagar primas por su producto, un nuevo garaje con la mayor cantidad de almacenamiento de vehículos hasta el momento y mucho más.

Manténgase sintonizado con el Newswire para conocer lo último y lo mejor, y prepárese para que la última dosis entre en acción justo cuando menos lo espera...”, detalló la compañía.

Tráiler de “Los Santos Drug Wars”, el último parche de GTA Online

“Presentamos Los Santos Drug Wars, el capítulo inicial de una nueva y alucinante actualización de la historia de GTA Online que presenta a un equipo heterogéneo de recién llegados liderado por Dax, un hombre al límite con grandes esperanzas de dosificar el mundo, hacerse rico y escalando a la cima de la cadena alimenticia criminal del sur de San Andreas.

Experimente seis nuevas y salvajes misiones de historia mientras ayuda a un extravagante grupo de recién llegados al sur de San Andreas a establecer una incipiente empresa comercial que produce alucinógenos de alto grado en una nueva sede móvil. Además, amplía tu flota de atracciones clásicas y contemporáneas, y mucho más en la primera parte de Los Santos Drug Wars”.

