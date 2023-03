No cabe duda que el proyecto GTA 6 es uno de los que más rumores y filtraciones tiene alrededor. Algunos insiders indicaron que posiblemente el título contará con servidores online, igual que GTA 5, ya que han pasado 10 años desde el lanzamiento original del actual título de la franquicia. Pues ahora se habla acerca de que el rapero 50 Cent estaría trabajando con Rockstar Games.

¿A qupe se debe esta nueva discusión por redes sociales? El mismo artista compartió en sus redes sociales una imagen con el logo de GTA Vice City junto a un mensaje difuso: “Lo explicará más tarde”.

Tras esta publicación, volvieron los rumores acerca de que GTA 6 utilizaría los números romanos VI para desarrollar GTA Vice City 2. En julio de 2022, el medio Bloomberg reportó que había información acerca de que el juego adaptaría una historia de una pareja de mafiosos al mismo estilo de Bonnie y Clyde.

Por el momento, la empresa desarrolladora Rockstar Games no ha compartido mayor información acerca de la trama del videojuego, pero tampoco ha salido a desmentir todos los rumores ni a reaccionar ante la publicación de 50 Cent.

¿Habrá una serie de Vice City?

El rapero simplemente sigue echando leña al fuego con sus siguientes mensajes como “esta m***da es más grande que el PODER, creedme”. Otros fans creen de que se trata de una adaptación cinematográfica de Vice City, ya que la pelabra “Power” podría estar relacionada a la serie de televisión en la que colabora con Courtney A. Kemp.

¿Crees que sería un gran proyecto cinematográfico? Recordemos que los videojuegos están de moda. Hace unos meses, se estrenaba “Uncharted” en los cines y en la plataforma HBO Max se compartieron los capítulos de la primera temporada de “The Last of Us.

Habrá que esperar más publicaciones del rapero y artista para conocer más acerca de qué tiene planeado hacer con la franquicia GTA Vice City.

