GTA V: actor que interpreta a ’Michael’ en el videojuego pide que no crean en los rumores sobre GTA 6.

Muchos analistas consideran que GTA 6 está muy cerca de ser anunciado. Sin embargo, el actor Ned Luke, quien dio vida a Michael De Santa en GTA V, pidió a todos los fanáticos que no crean los rumores sobre GTA 6, puesto que aún no hay nada oficial por parte de Rockstar Games.

“Dicen que GTA 6 va ser en Vice City. ¿Cómo es que esta gente obtiene toda esta información? ¿Gente, qué no entienden? No crean nada de lo que ven en internet de un tal BossManFuckingTheWorld o cualquiera que sea su nombre, o de cualquier otro.”, mencionó Like. Todo esto se debería a un video del canal MrBossFTW de Youtube, el cuál fue eliminado luego de que el actor se pronunció. “No tienen información interna. Sólo es clickbait. Si lo oyen de Rockstar, entonces ya saben.”

Hasta el momento, han habido miles de supuestas filtraciones relacionadas a GTA 6. Debido a esto, ha tenido que salir a pronunciarse un actor de Rockstar Games para desmentir todos estos falsos rumores.

Asimismo, es importante mencionar que Dan Houser, cofundador de Rockstar, mostró su preocupación sobre las decisiones que estaba tomando la empresa. Además, Houser mencionó que ya no forma parte de la dirección de la compañía.

Por último, recordemos que hace unos años se filtró un mapa de Red Dead Redemption 2, el cuál resultó muy parecido al de la versión final del videojuego. Los analistas aproximaron que el titulo será lanzado en máximo 2 años.