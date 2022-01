La empresa desarrolladora Rockstar Games todavía no ha compartido detalles sobre el proyecto GTA 6. Se ha centrado, durante los últimos meses, en el lanzamiento de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, una compilación de tres juegos antiguos, entre ellos Vice City.

Ante la espera del anuncio de la sexta entrega, la comunidad sigue disfrutando del multijugador de GTA 5 y, por supuesto, de los diferentes mods que desarrollan algunos programadores y diseñadores.

El siguiente mod fotorreralista es simplemente increíble. Recordemos que se trata de un juego que lleva 10 años en el mercado y continúa siendo uno de los que más jugadores activos cuenta.

El usuario Digital Dreams compartió un video de YouTube en donde da un paseo por el mapa con este impresionante mod que hace uso del ray tracing. El video se subió a 8K de resolución y nos muestra básicamente lo que esperábamos de Cyberpunk 2077.

Por supuesto, para poder correr el videojuego a estos gráficos en ‘ultra’, tendremos que optar por comprar los últimos accesorios de PC como Asus Prime x470-Pro, Ryzen 9 3900x 4,5Ghz y ASUS TUF RTX 3090.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.