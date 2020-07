Si Sony cuenta con importantes exclusivos para PS4 como The Last of US Part II, Microsoft tiene en sus manos una de las sagas del espacio con más expectativa en el año: Halo Infinite. Este último título estará disponible en Xbox One, Xbox Series X y PC.

A través de Twitch y YouTube se compartió una conferencia online que presentó los nuevos títulos de la consola Xbox Series X y la Xbox One. Por supuesto, muchos de ellos estarán disponibles en PC.

El título se llevó toda la atención de la comunidad tras revelar por primera vez su gameplay. Uno de los detalles curiosos es que ahora el Jefe Maestro contará con un gancho.

La empresa desarrolladora, 343 Industries, aclaró que esta es la campaña más ambiciosa de la saga. La historia se sitúa en el 28 de mayo de 2560, 167 días después de perder la guerra.

“Cuando se pierde toda esperanza y el destino de la humanidad pende de un hilo, el Jefe Maestro está listo para enfrentar al enemigo más despiadado que haya enfrentado. La legendaria serie Halo regresa con la historia más amplia de Master Chief hasta la fecha. Disfruta de un primer vistazo a la jugabilidad de la campaña Halo Infinite, capturada en tiempo real y representativa de la experiencia en Xbox Series X con 60 FPS y resolución de hasta 4K.”, reza la descripción del tráiler del gameplay.