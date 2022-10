La editora A List Games y las desarrolladoras italianas Strelka Games y Yonder anunciaron hoy que Hell is Others, un shooter de horror de extracción multijugador online, ya está disponible en Steam por un costo de USD $14.99 / PEN S/.19.00 en Steam.

En Hell is Others, juegas como Adam Smithson, quien hace todo lo posible por existir en un pequeño apartamento, solo, en lo alto de Century City. Su única compañía es un árbol bonsái que cuida diligentemente. Pero, como todo en la ciudad, su planta necesita sangre para sobrevivir. Así que, controlando a Adam, deberás descender a la ciudad para buscar recursos, relacionarte con una serie de interesantes personajes, defenderte de los monstruos, matar o eludir a los Otros y, lo más importante, sobrevivir a la noche.

De regreso a salvo en tu apartamento, usa la sangre y las partes de los cuerpos que has recogido para fertilizar tus plantas, de las que brotarán balas que se pueden utilizar en más de 50 armas que se encuentran en Century City. Además, decora y amplía tu casa. Cada objeto que coloques en tu apartamento desbloquea ventajas únicas que pueden adaptarse a tu estilo de juego.

“Todos hemos puesto mucha pasión en Hell is Others”, dijo Pietro De Grandi, director general de Strelka Games. “Cada pieza del juego ha sido hecha a mano, cada momento de la historia fue escrito para crear una reacción emocional profunda e intensa, y cada píxel fue colocado con cariño para crear el mundo para nuestros jugadores”.

Un título multijugador, Hell is Others combina un modo de juego de extracción PvPvE para hasta 10 personas, con mecánicas de personalización y una historia extensa y convincente ambientada en una preciosa ciudad noir pixel art en 2D. Es un trozo de vida en una ciudad de pesadilla. Desciende hoy mismo a Hell is Others en Steam.

Tráiler de Hell is Others

“Hell is Others es un shooter de terror y supervivencia JcJcE de vista cenital. Más allá de la seguridad tu apartamento se extiende Century City. Una ciudad sumida en una noche perpetua, entre la realidad y la locura. Explora, caza y saquea en un lugar donde la sangre es la moneda de cambio”.

