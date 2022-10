Hideo Kojima es uno de los desarrolladores de videojuegos que dio al salto al estrellato con títulos como Metal Gear. A esto, por supuesto, se le suma su excentricidad y el misterio que gira alrededor de él. Cuando abandonó Konami en 2015, fundó su propia empresa Kojima Productions para contar con plena libertad creativa al desarrollar sus proyectos.

Death Stranding ha sido el único título triple A que ha lanzado al mercado desde entonces y se ha llevado muy buenas críticas de parte de la comunidad. El juego fue lanzado como exclusivo de PS4, pero meses después llegó a PC.

La pregunta cae de madura en 2022: ¿cuál será el siguiente gran proyecto de Kojima en consolas? Pues lamentablemente habrá que esperar hasta un gran evento mundial para conocer más al respecto, así lo dio a entender en una publicación en redes sociales.

El siguiente proyecto de Hideo Kojima

Todavía no se sabe cuándo se develará la solución al mensaje críptico que compartió en Twitter. No obstante, hay un solo gran evento en el calendario: The Game Awards 2022. Normalmente, esta premiación se realiza a finales del año y cuenta con un espacio de exposición de nuevos videojuegos.

“La respuesta a ‘QUIÉN’ en TGS estará en el próximo ‘DÓNDE’”, escribe el desarrollador japonés en redes. Esta publicación llega de la mano de una imagen a contraluz de una persona.

Lo curioso es que esta imagen ya fue compartida por el periodista de videojuegos Geoff Keighley durante el Tokyo Game Show.

