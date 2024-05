El año pasado, para ser más exactos, setiembre del 2023, llegó Horizon Chase 2 a Nintendo Switch y PC, previo paso por en Apple Arcade, título que ahora todos los gamers de PS5 y Xbox Series X|S podrán disfrutar. Así es, esta segunda entrega de una franquicia que comenzó por allá en el 2015 llega a las consolas de Sony y Microsoft tomando como siempre esa inspiración de otras franquicias como Out Run o Top Gear.

Esta nueva entrega, es una clara muestra de cariño a esos clásicos juegos de los 80 y 90, o incluso inicios de los 2000. Y como era de esperar, esta llega con las mejoras gráficas del caso fuera de diversos ajustes que desde la desarrolladora Aquiris han planteado tratando de hacer que el título sea más accesible y divertido. Y aunque tiene ciertos detalles a mejorar, Horizon Chase 2 ofrece una experiencia de juego divertida y más que satisfactoria.

La nueva entrega de la saga mantiene el estilo clásico y arcade de los títulos de carreras de las décasdas de los 80, 90 y 2000.

Hacia el horizonte

Horizon Chase 2 no es una entrega, como tampoco fue la primera, en donde tendremos que ser milimétricamente precisos en curva o recta que compitamos. Es todo lo contrario, ya que su jugabilidad es netamente arcade. Es decir, los gatillos son para acelerar, el joystick o cruceta es para controlar el vehículo y la X para el nitro. No hace falta saber más. Y si alguien pregunta por el frenado, solo les diré que no hace falta, no lo usé. Solo deberán mirar siempre el horizonte.

Dicho esto, creo que es más que claro aún que Horizon Chase 2 es sin duda alguna ese homenaje a los clásicos juegos de los pinball o arcade, en donde vas a toda velocidad, y lo disfrutas. El juego es simple y directo en su control, pero al mismo tiempo desafiante, ya que habrá que estar concentrados en todo momento para superar a cada desafío que se nos presente.

Para esto, tendremos carreras rápidas, de dos minutos cada una en promedio, y en las que disfrutaremos el vértigo de la velocidad, y que en determinados circuitos, los reflejos serán algo vital para no terminar estampados o sufrir algún choque.

A esto, debo sumarle el hecho de que en cada competencia deberemos recolectar una serie de monedas, fuera de ganar cada carrera, esto para poder desbloquear un trofeo especial el cual servirá para poder lograr ganar una mayor experiencia de forma más rápida y lograr tener mejoras en nuestro vehículo. Este último aspecto le da sentido a la rejugabilidad al título, ya que deberemos volver a completar los circuitos. Y como detalle extra, al terminar cada carrera obtendremos una serie de créditos, los cuales nos permitirán acceder al taller y comprar elementos de tipo cosméticos para nuestros autos.

Rejugable

Es más, todo el concepto de rejugabiidad queda más claro aún cuando pensamos en completar todo el juego, algo que el mismo título hace que uno busque, ya que será necesario para desbloquear todo, desde autos, circuitos, mejoras y demás.

¿Variado?

Pero, ¿qué más nos ofrece esta segunda entrega?. Fuera de que su modo campaña o historia nos ofrece carreras en seis países para visitar, con tres zonas principales cada uno y pruebas en estas en las que competiremos contra otros corredores controlados por la IA, tendremos entre las novedades una nueva prueba, la de contrarreloj para superar circuitos en menos de un tiempo específico, y como plus a esto, en lugar de monedas, recogeremos cronómetros para reducir nuestro tiempo o hacer uso de aceleradores de pista para recibir impulsos.

Pero eso no es todo, ya que además podremos acceder al modo en línea y competir contra otros gamers gracias al juego cruzado que ofrece el título, o también al modo multijugador local y jugar contra amigos desde el mismo sofá gracias a la pantalla partida.

En pantalla

Aquí, si hago un paréntesis especial. Y es que un juego que evoque el pasado tiene que retrotraerte a esas décadas. Y tal vez sea este el punto en donde se cae algo esta entrega. Me explico. Sus gráicos y estilo en pantalla es bueno, son bonitos, pero no es la misma sensación que nos dio Horizon Chase Turbo cuando lo jugamos. Ahora, todo es más brillante, texturas y fondos se notan con mayor definición, pero todo no transmitió la misma sensación y emoción.

Es más, el apartado artístico del título de Aquiris sigue la misma línea de estilo tipo cartoon, pero las sombras y texturas son algo excesivas y no me transmiten y evocan lo mismo de antes. Esto fuera de que la paleta de colores es más brillante.

Y con relación al sonido, el apartado sonoro debo decir que es notable. En especial por la música que fue compuesta por Barry Leitch, la cual si logra transmitir esas sensaciones sintéticas de los arcades clásicos. Se nota que esto va más acorde con el primer título, con temas musicales más electrónicos y que nos hacen seguir concentrados en nuestro camino a la victoria.

La nueva entrega de la saga mantiene el estilo clásico y arcade de los títulos de carreras de las décasdas de los 80, 90 y 2000.

Conclusión

Horizon Chase 2 ofrece lo que uno puede esperar de un título arcade de carreras. Es rápido, es fluído, y posee una muy buena banda sonora con temas musicales que enganchan. Su apartado gráfico mejora lo anteriormente visto, pero que no termina de encajar del todo con ese estilo clásico de los 80, 90 y 2000. ¿Innova?, no… pero tampoco le hace falta ofrecer más a su experiencia de juego, la cual es muy buena. Es divertido, práctico, sencillo y adictivo. ¿Hace falta pedir más para conquistar a los fans de los clásicos juegos arcade?.

El análisis de Horizon Chase 2 fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Aquiris Game Studio para consola PlayStation 5.

FICHA

Plataforma: PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac

Desarrolladora: Aquiris Game Studio

Género: Arcade, Conducción

Distribuidor: Aquiris Game Studio

Puntuación: 8

Tráiler de Horizon Chase 2