Sony por fin compartió el diseño final de la PlayStation 5, así como los juegos de lanzamiento que llegarían con la nueva consola. La presentación oficial de la PS5 tuvo lugar el pasado jueves 11 de junio después de la postergación del evento, una que se realizó por la tensión social en Estados Unidos a causa de los incidentes generados tras la muerte del afroamericano George Floyd así como la presencia del coronavirus (COVID-19).

Uno de los juegos que más sorprendió a todos los fans de PlayStation, fue la revelación de la segunda parte de Horizon Zero Dawn, aunque esta vez tendría un nombre diferente y no seguiría un numeral como tal. Horizon Forbidden West será el próximo gran lanzamiento de Guerrilla Games para la PS5 y promete traer más aventuras de Aloy en ese mundo post-apocalíptico.

Si bien ya se rumoreaba que habría una segunda parte de esta saga que comenzó en la PS4, nadie tenía un dato exacto de qué era lo que se iba a mostrar en la conferencia de Sony. Ahora que se reveló el tráiler de Horizon Forbidden West, muchas preguntas vuelven a flote como qué historia contará, si habrán nuevas mecánicas, será una secuela o una precuela y muchas otras cosas más.

Por ello, en este artículo responderemos algunas de estas preguntas sobre la nueva aventura de Aloy, recopilando toda la información que se sabe al respecto de este título que ha estado en desarrollo desde hace algunos años para la nueva PlayStation 5 de Sony.

HISTORIA Y GAMEPLAY DE HORIZON FORBIDDEN WEST

Horizon Forbidden West para PS5: tráiler, fecha de estreno e historia del nuevo juego de Guerrilla Games (Foto: PlayStation)

Horizon Forbidden West volverá a tener a la cazadora Nora Aloy como su principal protagonista, y parece seguir desde el final de Horizon Zero Dawn. Sabemos todo esto por la aparición de Sylens, un personaje algo enigmático del primer juego que tenía un conocimiento íntimo de la IA de Hades, que era su intención eliminar la vida en la Tierra.

Esta IA causó la propagación de la corrupción que no solo volvió a los robots dinosaurios y criaturas más violentas, sino que también envenenó la tierra a su alrededor. Esa corrupción parece estar de regreso en Horizon Forbidden West, con Aloy señalando que debe detenerse antes de causar estragos en un mundo que se está recuperando del primer apocalipsis.

Parece que un nuevo culto fanático será su principal enemigo junto a las bestias, presentando así un obstáculo que Aloy tendrá que superar. En el tráiler del evento se mostró que ella se enfrentará a un mamut robótico que parece ser un esclavo de dicho culto, lo que probablemente requerirá algunas tácticas inteligentes y nuevas habilidades para derribarlo.

Horizon Forbidden West para PS5: tráiler, fecha de estreno e historia del nuevo juego de Guerrilla Games (Foto: PlayStation)

Por otro lado, un par de fotos de acción de Aloy cabalgando por las llanuras y empuñando un arco sugieren que el juego de esta secuela debería ser familiar para los millones que disfrutaron de la experiencia original. Si bien se sospecha que Forbidden West presentará algunos giros en esa fórmula de gameplay clásico, es posible que tengamos que esperar hasta más cerca del lanzamiento del videojuego para descubrir exactamente cuáles son.

Una cosa que se está volviendo clara es que Sony ve a Horizon como una de sus franquicias insignia. Recientemente, la compañía reveló sorprendentemente que tiene la intención de llevar Horizon Zero Dawn a PC. Dado que los títulos de PlayStation generalmente no han llegado a PC fuera de la plataforma PlayStation Now, ese es un gran movimiento para la compañía y esta serie.

Por último, se rumorea que Guerrilla Games está pensando en transformar Horizon en una trilogía, así que todavía queda por ver cuál será el giro final con el que puedan continuar trayendo a Aloy de regreso a las consolas de Sony o a la PC.

FECHA DE LANZAMIENTO DE HORIZON FORBIDDEN WEST

Horizon Forbidden West para PS5: tráiler, fecha de estreno e historia del nuevo juego de Guerrilla Games (Foto: PlayStation)

Durante la presentación de PlayStation, no hubo rastro de una fecha de lanzamiento para Horizon Forbidden West, todo lo que obtuvimos fue el nombre del juego. Pero el avance parecía una mezcla de secuencias de video y escenas reales del juego, lo que hace que sea difícil decir qué tan avanzado está el desarrollo del título o si de hecho ya está listo para el lanzamiento.

A menudo, los desarrolladores tienen una porción de metraje del juego, que son fragmentos independientes pulidos efectivamente en lugar de una sección del juego principal. Ese podría ser el caso aquí, lo que podría indicar que Horizon Forbidden West tiene unos pocos años restantes en su desarrollo.

Han pasado más de tres años desde Horizon Zero Dawn, lo que significa que existe la posibilidad de que Horizon Forbidden West incluso sea un título de lanzamiento para la PS5. Sospechamos que, gracias al caos causado por el coronavirus, podría haber sacudido el desarrollo en Guerrilla Games en la medida en que la empresa no pueda comprometerse firmemente con una fecha de lanzamiento para este juego, pero pronto habrán más detalles con el pasar de los meses.

PRECIO DE HORIZON FORBIDDEN WEST

Horizon Forbidden West para PS5: tráiler, fecha de estreno e historia del nuevo juego de Guerrilla Games (Foto: PlayStation)

Aún no ha sido revelado el precio del nuevo juego de Guerrilla Games, actualizaremos la información de esta nota en cuanto sean revelados más detalles de este lanzamiento ya que por el momento no se sabe exactamente cuánto costarán los nuevos juegos.

Actualmente los videojuegos para PS4 están entre los 60 u 80 dólares si son grandes títulos o miembros de una gran marca. Considerando que es Horizon, una de las marcas icónicas de la franquicia, y el juego de Aloy será uno destinado como exclusivo para la PS5, lo más probable es que llegue a costar entre los 100 dólares como estimado.

TRÁILER DE HORIZON FORBIDDEN WEST

