No cabe duda que Horizon Forbidden West es uno de los títulos más esperados del año. No solo porque se trata de la secuela del popular videojuego Horizon Zero Dawn, sino que la empresa desarrolladora Guerrilla Games ha utilizado el gran potencial gráfico de la consola PlayStation 5 para mejorar todos los detalles.

A su vez, se espera que este título reciba un port a PC en los siguientes meses, al igual que la precuela. Por lo pronto, no se ha confirmado la fecha de lanzamiento en Steam pero teniendo en cuenta la nueva estrategia de Sony, no sorprendería que se anuncie pronto.

Impresionantes gráficos de Horizon Forbidden West

En una pasada nota habíamos compartido la comparación gráfica entre Horizon Forbidden West y Zero Dawn. Se ha mejorado las texturas, animaciones y sobre todo la interacción con el agua.

Por otro lado, el juego se ha inspirado en lugares reales para adaptarlos a la épica futurista. Muchas construcciones están destruidas, mientras que otras se encuentran debajo el agua o en un desierto.

El canal de YouTube ElAnalistaDeBits ha compartido un video en donde compara los gráficos del título con la vida real. Se ha copiado algunas playas, la Torre Eiffel, The Palace of Fine Arts y muchos otros elementos.

