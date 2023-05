La industria de los videojuegos tiene productos para todos los gustos e Ibai Llanos lo tiene claro: solo le atraen los juegos competitivos. En una reciente entrevista en el podcast La Previa, el polémico streamer comentó cuál es el atractivo que le ve a los juegos y detalló que no le gustan muchos de ellos.

Una confesión bastante sincera. Detalló que no le gustan los videojuegos y queno desea ser como otros creadores de contenido que transmiten cientos de horas de gameplays, ya que él está interesado en otras cosas.

“Es que realmente a mí no me gustan los videojuegos. Es como ‘chicos, sed como IlloJuan, jugad al Bloodborne’. No quiero jugar al Bloodborne ni aunque me paguen. Es más, no hago ninguna campaña de videojuegos”, comentó Ibai.

Pese a que en el pasado ha realizado campañas para juegos de terror, los cuales podían ser atractivos para los espectadores, insistió en su afirmación de que no le gustan. Admite que tendría menos audiencia si se pone a jugar en directo.

¿Qué juegos le gusta a Ibai Llanos?

“A mi me gustan los videojuegos competitivos”, añadía el streamer español. “Jugué al Call of Duty, competí al Call of Duty. Jugué al LoL (League of Legends) y castee LoL porque a mí me gustan los eSports, no los videojuegos”, sentenció.

Recordemos que antes de dar el salto al estrellato en Twitch, Ibai se dedicaba a narrar partidas de League of Legends en la LVP de España. Luego sería fichado por G2 Esports como creador de contenido junto a sus amigos y el resto es historia.

El siguiente gran evento que tiene pendiente Ibai es la Velada del Año 3, la cual se muda de Barcelona a Madrid. En tan solo una semana, esta jornada de boxeo agotó todas las entradas del Cívitas Metropolitano de Madrid.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.