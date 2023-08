Durante muchos años hemos visto conflictos bélicos en primera persona haciendo uso de armas convencionales o incluso futurista, pero ¿qué sucedería si en lugar de esto hiciéramos uso de poderes mágicos?. La respuesta la tenemos en Immortals of Aveum, lo nuevo de Ascendant Studios y Electronic Arts, un título que llamó mucho la atención desde sus primeros tráilers y que ahora, tras varias horas de juego, puedo decir que me ha sorprendido de forma grata, aunque tienea algunos detalles a revisar. Aquí les explicamos todo.

El título no presenta casi problema alguno en su apartado gráfico y goza de una buena trama.

En una lejana tierra

Lo primero que llama la atención de Immortals of Aveum es su trama, una historia qué si bien tiene ciertos detalles o problemas con la toma de decisiones narrativas, resulta muy rica y profunda, dejando en todo momento querer saber más acerca de lo que ofrece a primera vista en los tráilers vistos.

Y es que lo nuevo de Electronic Arts, ofrece una aventura en Aveum, una tierra la cual me hizo recordar en cierta forma a Skyrim, solo que en realidad es nuestro planeta visto de forma futura. Aquí, el poder y el control es de quien controle la magia, además de que las guerras han sumido a este mundo en un conflicto perpetuo.

Es aquí que nuestro protagonista, Jak, ve como sus amigos perecen ante Sandrak, el malo de turno, un villano quien ha sido desterrado pero que al mismo tiempo goza de un gran conocimiento de la magia, solo que esta ha sido usada para el mal. De esta forma, nuestro héroe se alista en el Ejército de la Luz, por lo que nuestra aventura girará en torno a cómo dar fin a esta Guerra Perpetua venciendo a Sandrak.

¿Simple?

Dicho esto, uno puede pensar que esto sería una aventura de manual, en donde la simpleza estará a la orden del día, pero sería un craso error. Es decir, el uso y la forma en que funciona la mágia es simple, pero gracias a unas Líneas Ley que recorren antiguos monumentos y megalitos por todo el mundo, el uso y aplicación de esta tendrá mucho sentido. Fuera de esto, nuestro personaje goza de un gran carisma, aunque peca en algunos momentos ser ese malo con una misión importante. Es por esto que Jak irá creciendo poco a poco, ganando experiencia y profundidad conforme avanza la historia.

A esto, tendremos conversaciones con diversos personajes muy bien desarrolladas y aunque todos tendrán sus propias motivaciones, veremos también que varios de estos necesitan tener un mayor peso argumental. Y como soporte a este punto, las capturas de movimiento están muy bien logradas, al igual que las expresiones junto a las escenas cinemáticas o de animación.

Es así que toda la trama de Immortals of Aveum no tendrá problema alguno en mostrarnos el lado más oscuro de la guerra sin perder ese sarcasmo y bromas ácidas de Jak. No es un título duro, pero plantea de forma correcta lo que sucederá si el lado oscuro prevalece. A esto, el título llega con doblaje en castellano y subtítulos, lo cual ayuda para que nadie se pierda ni un solo detalle.

Pases mágicos

Ahora bien, para poder salir adelante en esta aventura deberemos hacer uso de grander poderes mágicos definidos en colores, tres para ser más claros: azul, roja y verde. Cada una de estos tendrá un poder específico, y Jak podrá hacer uso de las tres, algo no muy común en Aveum. Para esto, haremos uso de tres tipos de guantes bien diferenciados y que podremos alternar de forma rápida. Y haciendo una analogía con armas actuales, el azul se aplicará como un rifle francotirador, el rojo será una escopeta shotgun y el verde será un rifle automático.

Pero esto no termina aquí, ya que además cada una de las versiones de guantes poseen diversas variantes las cuales podrémos ir encontrando en el mundo de Aveum, y por ende podremos ir mejorando tal y como hemos visto ya en títulos de rol. Para esto, deberemos saber que habrán enemigos a los que un color específico les hará más daño. Sumado a esto, podremos añadir a nuestro arsenal una serie de anillos, muñequeras y potenciadores, toda una serie de elementos que mejorarán nuestros poderes mágicos o de defensa contra los ataques enemigos.Y como detalle extra, tendremos también las magias o hechizos de aplicación rápida, los cuales causarán un gran daño en nuestros enemigos, pero a costa de consumir energía.

Como pueden apreciar, Immortals of Aveum nos invita mucho a cambiar de armas y consumir energía, por lo que los combates pasarán a ser un increíble espectáculo piroténico con luces por todos lados. Y salvo algún error o bug muy específico, el título de Electronic Arts no presenta problema alguno en la PlayStation 5 consola en la que hemos desarrollado este análisis.

Enemigos

Durante nuestra aventura tendremos que hacer frente a una gran cantidad y variedad de adversarios los cuales se presentarán de forma ocasional abriendo portales. Además, en zonas o lugares que se encuentran infestados, tendremos que hacer frente a otros en forma serpientes.

Fuera de esto, lo más llamativo serán los encuentros en las arenas que el mismo título nos irá lanzando, los jefes de turno o alguna prueba de resistencia. Y serán esos momentos en los que más se disfruta Immortals of Aveum, muy al estilo de los Doom. Como detalle extra al uso de la mágia, tendremos ciertos gadets los cuales nos darán ciertas ventajas en los combates, como el uso de un gancho, por ejemplo.

Mapeado

Otro detalle interesante en el título de Electronic Arts es el toque a Metroidvania que le han dado. Y es que los diferentes mapas, de buen nivel gráfico que podremos apreciar, se dividirán en regiones semiabiertas, y en cada una de estas tendremos diversos objetivos, a los que en su mayoría no podremos acceder en un inicio, solo cuando hayamos avanzado con la trama del título.

Dicho esto, los mapas se presentarán en tres dimensiones, y se podrán visualizar muy al estilo de Jedi: Fallen Order. Estos podrán esconder muchos secretos, más de lo que uno pudiese creer, aunque lamentablemente no podremos marcar objetivos. Como plus a esto, también podremos desplazarnos de forma rápida entre cada uno de los mapeados, y si bien los puntos secundarios no son muy llamativos, durante el progreso de nuestra aventura nos toparemos con algunos rompecabezas (puzzles) o nuevas zonas que podremos explorar y encontrar algunas recompensas en forma de cofres o esferas de energía a las que habrá que dispararles con un color de magia específica.

Rol, equipo y talento

Como pueden apreciar, lo que en un principio parecía simple poco a poco se ha hecho más profundo. Pero para no perdernos podremos organizar todo gracias al menú del título, el cual está muy bien planteado. El poder desplazarnos y nevegar en este sencillo, más aún si es que has jugado algún juego de rol actual de forma previa.

Ahora bien, nuestro progreso será lo más evidente a un clásico título de rol, ya que Jak podrá ir obteniendo puntos de experiencia conforme vaya derrotando enemigos u obtener orbes de experiencia por el mundo de Aveum, gracias a estos podrá expandir sus poderes en el árbol de habilidades del título.

Este árbol ofrecerá tres opciones las cuales se enfocan en los colores ya mencionados. Aquí, cada uno elegirá qué color seguir, aunque luego de haber pasado varias horas en el título, lo más sabio será usar los puntos de experiencia en todas.

Conclusión

Immortals of Aveum es un título frenético, el cual nos hizo recordar otras franquicias como Doom, Ghoswire Tokyo o incluso Skyrim. Goza de grandes atributos, como su narrativa por ejemplo; además invita a todos los gamers a experimentar lo que ofrece, magia y habilidades. Es cierto, no inventa la pólvora pero sabe usarla, y muy bien. Ofrece un buen balance, y uno se podrán divertir a lo grande mientras vamos conociendo más acerca de la muy buena historia que ofrece.

El análisis de Immortals of Aveum fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Electronic Arts para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Ascendant Studios

• GÉNERO: Acción, Rol, Primera Persona

• DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

• PUNTAJE: 8.2

Tráiler de lanzamiento de Immortals of Aveum

