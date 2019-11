Microsoft realizó una de sus ediciones especiales de su programa Inside Xbox en el evento X019, en la cual mostró novedades que llegarán al Xbox One y PC en el 2020.

El evento comenzó con la presentación de Star Wars: Jedi Fallen Order, en el cual invita a los fanáticos más cercanos al film a experimentar una experiencia Jedi. Stig Asmussen, mostró su punto de vista acerca de esta nueva jugabilidad que tiene el videojuego que se estrenará el próximo 15 de noviembre.

Tomá tu sable de luz, usá la Fuerza y convertite en un Jedi en STAR WARS #JediFallenOrder. pic.twitter.com/X8a4S2d3DX — Xbox Argentina (@XboxArg) November 14, 2019

Otra de las novedades del evento fueron los detalles que se brindaron acerca del proyecto xCloud. Esta nueva propuesta que generó muchos comentarios positivos en su beta, anunció que serán agregados más de 50 nuevos títulos, en los cuales destacan Madden NFL 20, Devil May Cry 5 y Tekken 7.

Proyecto xCloud llegará a mediados del 2020 y estará disponible en Estados Unidos, Canadá, India, Japón y Europa para luego expandirse a nivel mundial.

Age of Empires IV será estrenado en el 2020 y en el evento se mostró el trailer de lo que será el popular juego. Age of Empires II: Definitive Edition, también fue mostrado en un trailer donde se ve al juego remasterizado con calidad 4K y añadiéndole una nueva expansión llamada The Last Kans.

X019 finalizó presentando novedades para sus clientes a través de segmentos comerciales, en los cuales presentaron ofertas en las tiendas de Microsoft y Xbox. También se mostraron futuras incorporacines al Xbox Game Pass, como títulos de la franquicia Yakuza y mucho de Final Fantasy.

SIGUE EL PODCAST DE DEPOR PLAY