Joker 2 sí será una realidad con Todd Phillips como director y guionista

El Joker de Joaquin Phoenix encantó a los críticos especializados y a la comunidad de DC. Mucho se habló de una secuela, debido al éxito comercial, pero nada fue confirmado hasta ahora. Resulta que sí veremos un Joker 2 a cargo de Todd Phillips como guionista y director.

Los espectadores estaban al tanto de que Joker era más una película de autor que una obra comercial, por lo que pocos imaginaron una secuela de esta obra ganadora del Oscar. Warner Bros. ha preferido asegurar la hilación del nuevo proyecto con darle a Phillips una nueva oportunidad, según confirmó el portal The Hollywood Reporter.

No hay detalles sobre el argumento de Joker 2, así como los miembros del reparto o si veremos caras conocidas de la primera entrega. El coguionista Scott Silver, por ejemplo, no ha sido confirmado para este proyecto. Lo que sí está asegurado es el tono oscuro que tan bien se trabajó en el primer Joker.

Joker fue un éxito de taquilla al recaudar más de 1000 millones de dólares y obtener dos Oscar entre otras varias nominaciones. Esperemos que esta nueva aventura en la pantalla repita el éxito de la anterior.

JOKER | Las contradicciones

En diciembre de 2019, en una entrevista para el podcast IGN UK, el cineasta de Joker dijo que no está en sus planes una secuela del clásico villano de Batman para la pantalla grande. El artista hizo referencia a la presión mediática que tendría hacer el proyecto.

“Bueno, había [una presión] incluso antes de que Joker se estrenara. Una película que hace ese tipo de negocios y logra hacerse tan querida en todo el mundo... nos hablaron de eso [una secuela]. De todas maneras, Joaquin y yo habíamos charlado sobre el tema cuando estábamos a la mitad del rodaje. Pero con toda honestidad puedo decir que no hemos ido más allá. Incluso Warner no lo ha hecho. Creo que solo nos están dando tiempo para descubrir si podemos hacerlo, si Joaquin está dispuesto a hacerlo, si los dos lo estamos. Pero todavía no nos acercamos a eso. Creo que algunas personas piensan que realmente no deberíamos hacerlo, y lo entiendo bastante bien. Estabas diciendo que la reacción de la gente a todo esto ha sido positiva. Parte de esto es: ‘no, no lo arruines con una secuela’ y lo entiendo también. Es interesante”, declaró.

Phillips también habló sobre las ideas que tuvo para Joker al inicio del rodaje. El actor Joaquin Phillips reveló que, en esas instancias, habían planes de una trilogía, pero todo no era más que una broma interna en la producción.

