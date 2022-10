Microsoft no se queda atrás con los videojuegos gratis para Xbox Series X/S y Xbox One. Un total de dos títulos están disponibles para quienes tengan acceso a Xbox Live with Gold. Sí, hubo un cambio considerable como habrás notado en esta oportunidad. La compañía de Bill Gates decidió reducir de cuatro a dos juegos gratuitos por mes a partir de octubre.

Si te quedaste con ganas de más, ten en cuenta que Xbox Live with Gold es solo una de las ofertas por suscripción de Xbox. Puedes optar por el Game Pass que incluye muchos más juegos para la comunidad, aunque solo estarán disponibles mientras estén suscritos al servicio.

Windbound

Eres Kara, una guerrera en alta mar lejos de su tribu, quien, después de una terrible tormenta, acaba varada a las orillas de un paraíso misterioso: las Islas Prohibidas. Sin barco, comida ni herramientas, y únicamente con la voluntad de vivir, tendrás que fabricar cosas para descubrir la gran variedad de recursos de la isla. Crea herramientas y armas para cazar y defenderte de las fantásticas criaturas salvajes de la isla.

Bomber Crew Deluxe Edition

Bomber Crew es una simulación de bombardeo estratégico inspirada en la Segunda Guerra Mundial, donde completar el objetivo es tan importante como mantener a tu equipo con vida. Surca los cielos en esta simulación de vuelo inmersivo donde cada misión es una expedición de alto riesgo. Deberás gestionarlo todo: el combustible, la munición, la hidráulica y mucho más en tu propio bombardero con físicas realistas, el cual podrás modificar con requisitos particulares gracias a una gran variedad de colores y diseños.

Sobre Xbox Games with Gold

Xbox Games with Gold es un servicio que le permite descargar los juegos favoritos de Xbox como parte de la suscripción. Cada juego solo está disponible durante un cierto período de tiempo y, siempre que los canjees antes de que desaparezcan, se pueden descargar de tu biblioteca de juegos en cualquier momento. Una vez que haya canjeado un juego, será suyo siempre que mantenga una membresía de Xbox Live Gold o una suscripción a Xbox Game Pass Ultimate.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.