Descarga Disco Elysium con el 30% de descuento en Steam

La tienda de juegos online Steam ofrece Disco Elysium con el 30% de descuento hasta el 26 de octubre. Te contamos de qué trata esta promoción, así como sus exigencias para la computadora.

Disco Elysium es un revolucionario juego de rol de mundo abierto en el que serás un detective con un conjunto único de habilidades a tu disposición y un barrio entero que recorrer. Tendrás que interrogar a personajes memorables, desentrañar casos o aceptar sobornos. Puedes ser un héroe o un ser humano absolutamente desastroso.

Para descargar los juegos online con el descuento especial, deberás tener una cuenta en Steam, descargar el instalador y proceder después con la adquisición del título. Recuerda tener a la mano tu tarjeta bancaria.

Requisitos mínimos

SO: Windows 7

Windows 7 Procesador: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Memoria: 2 GB de RAM

2 GB de RAM Gráficos: DirectX 11 (integrada o dedicada con 512MB)

DirectX 11 (integrada o dedicada con 512MB) DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 Procesador: Intel Core i7 o AMD 1800 equivalente

Intel Core i7 o AMD 1800 equivalente Memoria: 8 GB de RAM

8 GB de RAM Gráficos: NVIDIA Geforce 1060 o equivalente

NVIDIA Geforce 1060 o equivalente DirectX: Versión 11

Versión 11 Almacenamiento: 20 GB de espacio disponible

JUEGO GRATIS | Epic Games

Un juego de terror perfecto para la noche del domingo. Epic Store Games ofrece Amnesia: A Machine for Pigs como juego gratis por tiempo limitado. Te contamos cómo descargar el título y sus requisitos técnicos en PC.

Amnesia: A Machine for Pigs es un juego de terror en primera persona que arrastrará a los jugadores hasta lo más profundo de la codicia, el poder y la locura. El título fue desarrollado por The Chinese Room, los creadores de Dear Esther, y publicado por Frictional Games, el estudio detrás de Amnesia: The Dark Descent.

El juego gratis tiene un precio original de 38.99 soles. Los interesados en hacer la descarga sin costo alguno tienen hasta el 22 de octubre.

La trama del juego gratis cuenta la historia del rico industrial Oswald Mandus, quien se despierta en su cama, extenuado por la fiebre y acosado por sueños de un motor siniestro e infernal.