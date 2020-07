“Brawhalla” será un juego gratis para Android e iOS a partir de agosto

Brawhalla llegará próximamente a los dispositivos móviles como juego gratis. El anuncio fue hecho en Ubisoft Forward, un evento en el que la desarrolladora dio un adelanto de lo que prepara para los próximos meses de 2020.

Brawhalla se ha ganado el cariño de la comunidad gamer al suponer la versión barata de Super Smash Bros. Actualmente, el título puede ser jugador en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Según lo comunicado en Ubisoft Forward, Brawhalla será un juego gratis para los sistemas operativos Android y iOS a partir del 6 de agosto.

“Brawlhalla es un épico juego de lucha y plataformas free-to-play de hasta 8 jugadores online, o en local. Juega partidas ocasionales, participa en partidas clasificatorias o crea una sala personalizada para tus amigos”, reza la descripción del juego gratis en su página oficial.

El tráiler oficial del juego gratis muestra que los usuarios podrán elegir entre las 50 leyendas disponibles para la gran batalla. También se podrá personalizar al personaje y tendrá una diseño intuitivo para los nuevos jugadores.

Apple | Volvieron los clásicos

Los dispositivos de Apple no están libres de los juegos gratis. Day of the Tentacle, Grim Fandango y Full Throttle Remastered pudieron ser descargados sin costo alguno en las computadoras Mac.

Las versiones remasterizadas de estos tres clásicos de la historia de los videojuegos estaban disponibles por solo 72 horas. La desarrolladora Double Fine anunció que Day of the Tentacle, Grim Fandango y Full Throttle Remastered son compatibles con macOS Catalina, el sistema operativo de Apple. Las tres obras tienen ahora un precio de 15 dólares cada uno.