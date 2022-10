No pierdas la oportunidad de conseguir las ofertas más irresistibles en el catálogo de aplicaciones para los smartphones Android. Los juegos de pago están gratis por tiempo limitado en Google Play, la tienda virtual de Google, así que no pierdas tu momento para seguir adelante con tus horas de diversión. No tendrán que añadir información bancaria, porque solo deberás hacer clic en los enlaces que te dejamos en el artículo.

Si encuentras algo interesante en la siguiente lista pero sabes que no usarás la app en este momento, instala la aplicación de todos modos, luego elimínela de su dispositivo Android. De esta manera, la aplicación pasará a formar parte de la biblioteca de aplicaciones y podrás volver a instalarla de forma gratuita cuando la necesites. Una buena manera de no perderse una promoción de corta duración.

ANDROID | Juegos de pago gratis en Google Play

2048 Puzzle Game ( $ 17.99 ): una lista adecuada de aplicaciones gratuitas siempre debe incluir una variante de la idea 2048, ¿verdad? Este juego te ofrece precisamente eso, y también te permite elegir entre ocho temas diferentes.

( ): una lista adecuada de aplicaciones gratuitas siempre debe incluir una variante de la idea 2048, ¿verdad? Este juego te ofrece precisamente eso, y también te permite elegir entre ocho temas diferentes. Dungeon Corp. S (Idle RPG) ( $ 1.49 ): un juego de rol con gráficos retro, pero uno del departamento Idle. Por supuesto, tendrás que hacer que tus héroes sean lo más fuertes posible, como en cualquier otro juego de rol.

( ): un juego de rol con gráficos retro, pero uno del departamento Idle. Por supuesto, tendrás que hacer que tus héroes sean lo más fuertes posible, como en cualquier otro juego de rol. Infinity Dungeon 2 ( $0.99 ): Adivina cuán grande es la mazmorra cuando el juego se llama Infinity Dungeon. Y adivina quién tiene que llevar su grupo para vencer a todos los zombis que saltan en la mazmorra.

( ): Adivina cuán grande es la mazmorra cuando el juego se llama Infinity Dungeon. Y adivina quién tiene que llevar su grupo para vencer a todos los zombis que saltan en la mazmorra. Dungeons and Pixel Heroes VIP ( $ 1.99 ): Dado que todas las cosas buenas vienen de a tres, aquí viene un tercer juego con “Dungeons” en el título y gráficos retro pixelados. Nunca puedes tener suficiente de esos, ¿verdad?

( ): Dado que todas las cosas buenas vienen de a tres, aquí viene un tercer juego con “Dungeons” en el título y gráficos retro pixelados. Nunca puedes tener suficiente de esos, ¿verdad? Stickman Ghost Premium ( $0.99 ): un poco de juegos de rol, un poco de hack-and-slash, además de un puñado de medieval, una pizca de ninja y un stickman. Si esa no es la receta para el juego de Android perfecto, no ¡No sé lo que es!

( ): un poco de juegos de rol, un poco de hack-and-slash, además de un puñado de medieval, una pizca de ninja y un stickman. Si esa no es la receta para el juego de Android perfecto, no ¡No sé lo que es! OXXO ( $1.99 ): Tendrás que agrupar bloques iguales en este juego de rompecabezas con una calificación de 4.8 estrellas.

