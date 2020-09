Los juegos gratis han ganado especial popularidad durante el confinamiento por el coronavirus. Fall Guys en un ejemplo que que muchos gamers casuales están conectados para pasar el tiempo.

Pues Steam también cuenta con grandes ofertas semanales y algunos títulos con acceso gratuito por tiempo limitado. Para la segunda semana de septiembre, se ha habilitado en la plataforma la descarga de Dead by Daylight.

Se trata de un título multijugador asimétrico en donde cuatro sobrevivientes deben escapar de un asesino. El gran atractivo de este juego son los villanos que llegan directamente desde hollywood y otras franquicias.

Cada enemigo cuenta con sus propias habilidades que le permitirá ir detrás de los las víctimas. “Dead by Daylight es un juego de horror de multijugador (4 contra 1) en el que un jugador representa el rol del asesino despiadado y los 4 restantes juegan como supervivientes que intentan escapar de él para evitar ser capturados y asesinados.”, reza la descripción.

► Descargar Dead by Daylight gratis en Steam

Algunos trucos para dar con el impostor rápidamente en Among Us

Among Us se ha convertido en una de los juegos de moda y ya suma más de millones de descargas en todo el mundo a través de los smartphones y de la computadora. ¿Pero sabes cómo jugar realmente y ganar rápido?

Si bien su lanzamiento fue en el 2018, la popularidad de Among Us ha crecido a niveles que sus mismos creadores no se lo esperaban. Incluso, en las redes sociales ya se comparten tutoriales y diversidad de trucos para que los pongas en práctica.

¿Sabes cómo descubrir al impostor? Esta es la finalidad del videojuego. Si bien a veces resulta difícil, en otros sentidos es bastante fácil en caso dicha persona sea novato.

En caso te tome demasiado tiempo descubrir al impostor, entonces te dejamos una serie de trucos para poder ganas no solo una serie de puntos, sino también liberar algunos objetos que encuentres en la tienda de Among Us .