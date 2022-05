Epic Games da un golpe en la mesa con el anuncio de su siguiente juego gratuito. Lo normal es que en la tienda virtual contemos con uno o dos juegos; no obstante, en esta ocasión, la compañía ha habilitado la descarga de un paquete de títulos.

Nos referimos a Bioshock The Collection, la trilogía que recibió muchos premios durante sus lanzamientos. El primer juego es el clásico Bioshock, el cual nos lleva a Rapture, una ciudad sumergida en océano, en donde la ética y la moral de las mentes más brillantes del planeta son desafiadas una y otra vez.

BioShock Remastered: “explora la ciudad submarina de Rapture, un refugio para las grandes mentes de la sociedad que se transformó en una pesadilla distópica a causa del orgullo de un hombre.”

BioShock 2 Remastered: “conoce Rapture a través de los ojos de Subject Delta, un temible prototipo de Big Daddy en una misión de vida o muerte para rescatar a su Little Sister perdida. Incluye Minerva’s Den y Protector Trials.”

BioShock Infinite: The Complete Edition: “en deuda con la gente equivocada, el investigador privado Booker DeWitt deberá cumplir una tarea imposible: viajar a Columbia, una ciudad que vuela sobre las nubes, y rescatar a la misteriosa Elizabeth. Incluye Burial at Sea, episodios 1 y 2, y Clash in the Clouds.”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.