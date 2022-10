Es momento de descargar Epic Games Store si deseas conseguir nuevos videojuegos cada semana. La empresa desarrolladora de Fortnite habilitó un apartado de juegos gratuitos en su tienda virtual, en donde se habilita la descarga de títulos dependiendo de la rotación.

Desde el 13 de octubre hasta el 20 del mismo mes, podrás acceder a la descarga de dos juegos. El primero es título de terror Darkwood; se trata de un survival horror con vista cenital en donde deberás ir resolviendo puzzles mientras encuentras terroríficos elementos en el escenario.

Darkwood

“Una nueva perspectiva sobre survival horror. Rebusca y explora un rico mundo en constante cambio durante el día, luego agáchate en tu escondite y reza por la luz de la mañana”, se le en la descripción oficial.

ToeJam & Earl: Back in the Groove!

El otro juego que podrás descargar es ToeJam & Earl: Back in the Groove!, un rogue-lite irreverente, divertido y que no se toma muy en serio. Cuenta con la opción multijugador cooperativo, en caso deseas disfrutarlo con un amigo.

“Es una combinación de las mejores funciones de los juegos de consola clásicos con un montón de mejoras originales y originales. ¡Revive el juego roguelike original con la nueva cooperativa local y en línea para 4 jugadores, terrícolas locos, regalos extraños y extraterrestres de Funkotron!”.

Recuerda que solo estarán disponibles hasta el 20 de octubre. Desde esa fecha en adelante, se modificará dos nuevos juegos: Evoland y uno de los triple A más descargados de 2008: Fallout 3.

“Prepárate para el Futuro Con Fallout 3: Edición Juego del Año, disfruta del juego más aclamado del 2008 como nunca. Crea un personaje de tu elección y entra en un mundo posapocalíptico donde debes luchar por la supervivencia en cada momento”.

¿Cómo descargar juegos gratuitos de Epic Games Store?

Solo es necesario contar con una cuenta de Epic Games Store y descargar el cliente en el siguiente enlace. Una vez que haya actualizado la aplicación, solo es necesario que visites la tienda virtual y accedas al apartado de “juegos grauitos”.

Realiza el reclamo como cualquier otra compra.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.