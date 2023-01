Epic Games Store continúa con su estrategia para ganar más jugadores en PC: regalar juegos de forma semanal. En la anterior tanda de regalos, los gamers pudieron acceder a la descarga de Divine Knockout (DKO), First Class Trouble y Gamedec - Definitive Edition.

Tras este triple lanzamiento, ahora es momento de volver a lo habitual: un solo juego por semana. Estará disponible en la aplicación desde el 20 hasta el 26 de enero el juego Epistory.

“En Epistory interpretas a la musa, un personaje ficticio en un mundo donde todo está por contarse. Tu aventura comienza en una página en blanco, pero el mundo pronto se volverá más grande y animado a medida que reúnas inspiración, resuelvas sus misterios y derrotes a sus enemigos. Desde el movimiento hasta la apertura de cofres y la lucha en batallas épicas, cada elemento del juego se controla exclusivamente con el teclado.

A medida que avanzas y exploras el mundo del origami de fantasía, la historia se desarrolla literalmente en la mente del escritor y se revelan los misterios del poder mágico de las palabras”, se lee en la descripción oficial.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1

CPU: Intel Core i5 2400 -OR- AMD Phenom II X6 1100T

Memoria: 4 GB

GPU: ATI Radeon HD4850 -OR- GeForce GTX 295

Requisitos recomendados

Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1+

CPU: Intel Core i5 2400 -OR- AMD Phenom II X6 1100T

Memoria: 4 GB

GPU: ATI Radeon HD4850 -OR- GeForce GTX 295

Desde el 26 de enero, la plataforma regalará otro título llamado Adios, una aventura gráfica en primera persona que te obligará a tomar difíciles decisiones para seguir avanzando en la historia.

“Eres un criador de cerdos en Kansas. Es octubre. Las mañanas son frías y secas, y has decidido que ya no quieres dejar que la mafia use a tus cerdos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo amigo (asesino a sueldo) y su ayudante llegan con otro cuerpo, finalmente juntas el valor para decirles que ya no quieres continuar”.

¿Cómo descargar los juegos gratuitos de Epic Games Store?

Para poder acceder a los juegos gratuitos de Epic Games debes descargar el cliente en el siguiente enlace. Una vez hayas terminado de configurar la aplicación, te pedirán crear una cuenta y añadir los datos de pago.

Ingresa a la pestaña de “juegos gratuitos” y encontrarás en destacados la lista de tres títulos de rotación. Se procesará como una compra, pero no se cargará nada a la tarjeta.

