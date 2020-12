Epic Games Store tiene una estrategia clara para no perder jugadores. La empresa desarrolladora de Fortnite anunció que durante todo el 2020 regalarían juegos de forma mensual y por Navidad será un juego diario en diciembre.

Solo por tiempo limitado puedes descargar Inside: tienes 24 horas. Durante noche buena y Navidad, este es el juego elegido. Hace solo unos días, se habilitó la descarga gratuita de Cities: Skylines.

Los mismos creadores de Limbo, Playdead, presentaron este título con mecánicas mucho más avanzadas. Se trata de un juego de scroll lateral en donde iremos descubriendo un extraño experimento con humanos.

Por supuesto, no contamos con armas y forma de defendernos, solo debeos correr y utilizar las físicas para escapar de lo que nos persigue. Este es el octavo juego que regala Epic Games de 15 en total.

Ya se ha entregado los siguientes títulos Cities Skylines, Oddworld New and Tasty, The Long Dark, Defense Grid, Alien Isolation, Metro 2033 y Tropico 5. Recuerda que en los siguientes días se irán compartiendo más títulos gratuitos en la plataforma.

Recuerda que es necesario que crees una cuenta en Epic Games Store e ingreses al aparatado de tienda y seguidamente a la pestaña de regalos de Navidad. Deberás realizar una transacción como cualquier compra pero no se te cargará nada a la tarjeta.