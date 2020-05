Juegos gratis en Android: los mejores títulos de estrategia en Google Play

Probablemente estés buscando juegos gratis para pasar la cuarentena. Una opción son los títulos de estrategia en Google Play, la tienda virtual de Android. Te dejamos algunas recomendaciones.

The Walking Dead No Man’s Land es un juego gratis basado en la serie televisiva de zombis. Se trata de un juego de rol y estrategia posapocalíptico por turnos en el que tendrás que conseguir recursos, armas potentes y blindaje.

Otro juego gratis relacionado con zombis es State of Survival. A diferencia del título anterior, esta es una aventura de estrategia francotirador. Lo interesante es que incluye modo multijugador.

También puedes apostar por lo más conocido en juegos gratis. Clash of Clans y Clash Royale no necesitan presentación. En ambos títulos requerirás de estrategia para acabar con tus rivales.

El juego gratis South Park: Phone Destroyer incluye a los personajes icónicos de South Park, estrategia en tiempo real y cartas coleccionables.

Por último, Plants vs. Zombies es un juego gratis archiconocido en Google Play. Utiliza tu arsenal de 49 plantas antizombi, lanzasemillas, escudos de nueces, bombas-cereza y muchas más, para convertir en abono 26 tipos de zombis.

JUEGOS GRATIS | Twitch Prime

Amazon Prime tiene una promoción para los jugadores de PC. Unos ocho juegos gratis están disponibles por un mes en la plataforma Twitch Prime, que forma parte del paquete de suscripción de Amazon Prime. Conoce qué hay de nuevo en el catálogo para estos días de cuarentena.

Hay que tener en cuenta que Twitch Prime -y sus ofertas de juegos gratis- se incluye con Amazon Prime y Prime Video. De los ocho juegos gratis para mayo, seis están disponibles hasta finales de mayo, mientras que dos desaparecerán en unas pocas semanas.

Los juegos gratis de Twitch Prime son los siguientes: Yono and the Celestial Elephants, Urban Trial Playground, The Little Acre, Old School Musical, Avicii Invector, Pankapu, Fractured Minds y Snake Pass.