Juegos gratis en las consolas Xbox: “F1 2019”, “Borderlands” y más

Los jugadores de Xbox que están suscritos a los servicios Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate tendrán varios juegos gratis para este fin de semana. Los Xbox Live Free Play Days están de vuelta, por lo que F1 2019, Warhammer: Chaosbane, Borderlands: Game of the Year Edition y Starlink: Battle for Atlas se añaden al catálogo sin costo alguno.

El título F1 2019 fue desarrollado por Codemasters el año pasado. Este cuenta con las escuderías oficiales, pilotos y los 21 circuitos de la temporada.

Borderlands: Game of the Year Edition, el shooter de Gearbox, y Starlink: Battle for Atlas, el juego de naves de Ubisoft, podrán jugarse en las consolas Xbox hasta el 23 y el 22 de abril respectivamente.

Los juegos gratis de Xbox fueron lanzados en marco de una campaña dedicada al aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Ten en cuenta que PS4, la competencia, también ofrece títulos gratuitos.

XBOX | Mando Cyberpunk 2077

Más información sobre Cyberpunk 2077. El videojuego más esperado de 2020 tendrá un control personalizado para la Xbox One, la consola de Microsoft.

El periférico de Cyberpunk 2077 será anunciado de manera oficial en algún momento de esta semana o la próxima. Su aspecto es metalizado en una mezcla de color negro y plata. Los detalles están en rojo.

A esto se suma las marcas y detalles en la superficio que lo hacen ver gastado, que nos recuerda al mundo distópico de Cyberpunk 2077 donde la tecnología de punta no es la mejor conservada.