Una con otro. La suscripción de Amazon Prime tiene la ventaja de ofrecer juegos gratis cada mes a través de Twitch Prime. Para este mes, la plataforma ofrece ocho juegos gratis que podrás descargar en tu PC.

Hay que tener en cuenta que Twitch Prime -y sus ofertas de juegos gratis- se incluye con Amazon Prime y Prime Video. De los ocho juegos gratis para mayo, seis están disponibles hasta finales de mayo, mientras que dos desaparecerán en unas pocas semanas.

Los juegos gratis de Twitch Prime son los siguientes: Yono and the Celestial Elephants, Urban Trial Playground, The Little Acre, Old School Musical, Avicii Invector, Pankapu, Fractured Minds y Snake Pass.

Para disfrutar de estos juegos gratis, tendrás que acudir a la página Twitch Prime y descargar los que te interesan. Requerirás del cliente Twitch para PC instalado en el equipo para iniciar las partidas en estos títulos.

Juegos gratis en Twitch Prime

PES 2020 | Descarga parche

PES 2020 al estilo peruano. Un nuevo parche para el simulador de fútbol de Konami cuenta con todos los detalles digitalizados de la Liga 1 y Liga 2, la primera y segunda división del fútbol peruano.

El parche de PES 2020, que está disponible solo para los jugadores de PC, viene con estadios, rostros y tatuajes. Todo este trabajo fue posible gracias a la colaboración de los futbolistas de la Liga 1 y, en el caso de Leyendas, se recurrió a la reconstrucción de fotos.

El PES Peruvian Patch está disponible desde el 20 de abril. Para descargarlo, deberás abonar 35 soles y llenar un formulario con tu nombre, correo electrónico y número de teléfono. El anuncio está disponible en la cuenta oficial de PES Peruvian Patch en Facebook.