Cada semana, la plataforma Epic Games Store regala diferentes juegos para los PC gamers. Solo es necesario descargar el app en el siguiente enlace, crear un cuenta y acceder a la tienda virtual.

Debes realizar el reclamo como cualquier otra transacción pero no se te cobrará nada en la tarjeta. Desde hoy, 18 de noviembre, hasta el 25 podrás acceder a la descarga de tres videojuegos sin pagar.

Guild of Dungeoneering: “es un juego de calabozos y batallas por turnos con cartas, pero con un giro inesperado: en vez de controlar al héroe, construyes el calabozo a su alrededor”.

KID A MNESIA EXHIBITION: “un universo alternativo digital/analógico creado a partir de ilustraciones y grabaciones originales para conmemorar los 21 años de los álbumes Kid A y Amnesiac de Radiohead”.

Never Alone (Kisima Ingitchuna): “vive el épico viaje de Nuna y un zorro, y acompáñalos a buscar la fuente de una ventisca eterna que pone en peligro la supervivencia de todo lo que conocen”.

Se cerrará noviembre con la descarga de The Hunter: Call of the Wild, el cual estará disponible desde el 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre: “vive la experiencia de un juego de caza como ningún otro en un mundo abierto realista con paisajes que te dejarán sin aliento. Sumérgete en la campaña de juego individual o comparte la experiencia de caza definitiva con tus amigos”.

