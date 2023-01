El primer mes del año 2023 está llegando a su fin, pero todavía hay muchos más videojuegos por jugar en tu PC gamer. Epic Games Store regala títulos cada semana y hay un triple A que llegará en febrero.

Hasta el 2 de febrero, los gamers podrán descargar Adios: Adios es un juego cinematográfico en primera persona sobre enfrentar las consecuencias de una complicada decisión. Eres un criador de cerdos en Kansas. Es octubre. Las mañanas son frías y secas, y has decidido que ya no quieres dejar que la mafia use a tus cerdos para deshacerse de los cuerpos. Cuando tu viejo amigo (asesino a sueldo) y su ayudante llegan con otro cuerpo, finalmente juntas el valor para decirles que ya no quieres continuar”.

También se habilitó la descarga de Hell is Others: “Hell is Others es un juego de disparos PVPVE de terror de extracción. Fuera de la seguridad de tu apartamento se encuentra el infierno negro de Century City. Una ciudad de noche interminable que se extiende a ambos lados de la línea entre la realidad y la locura. Explora, caza y saquea en un lugar donde la sangre es moneda”.

Nuevos juegos gratuitos de Epic Games Store

Desde esa fecha, hasta el 9 del mismo mes, podrás acceder a la descarga de City of Gangsters: “En este juego de simulación económica, iniciarás una operación criminal de la nada y la convertirás en una máquina de dinero bien engrasada. Construye bares clandestinos y destilerías ilegales. Gestiona cadenas de producción y distribución de recursos”.

Dishonored: “Asume el papel de Billie Lurk cuando se reúne con su antiguo mentor, Daud, para llevar a cabo el asesinato más importante jamás concebido: matar al Forastero, una figura sobrenatural que ambos consideran que ha jugado un papel clave en el desarrollo de algunos de los sucesos más deshonrosos del imperio”.

