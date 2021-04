Epic Games Store tiene una estrategia para hacer crecer a su comunidad: regalar juegos cada 15 o 20 días. En este momento, puedes ingresar a la tienda virtual y descargar hasta tres juegos sin pagar.

Deponia: The Complete Journey: “Basura, basura y más basura. La vida en el planeta-basurero Deponia es todo menos un paseo por el parque. No es sorprendente que Rufus esté harto de eso y trame un plan ridículo tras otro para escapar de este lugar desalentador”.

Ken Follett’s The Pillars of the Earth: “Inglaterra, siglo XII. En tiempos de pobreza y guerra, una aldea comienza a construir una catedral para pedir seguridad para sus habitantes. En la lucha por la supervivencia, los destinos se entrelazan. Basado en el superventas de Ken Follett, ‘Los pilares de la Tierra’”.

The First Tree: “Un hermoso juego de exploración en tercera persona centrado en dos historias paralelas: una zorra en busca de su familia perdida y un hijo que se reencuentra con su padre en Alaska. Descubre artefactos de la vida del hijo mientras viajan hacia el Primer Árbol (The First Tree)”.

Estarán disponibles solo hasta el 22 de abril. En esa fecha, la empresa detrás de la plataforma gaming, modificará la rotación de juegos gratuitos con Alien: Isolation y Hand of Fate 2.

Alien: Isolation: “Descubre el verdadero significado del terror en Alien: Isolation, un juego de horror y supervivencia que transcurre en un ambiente de constante tensión y peligro. Creado con el motor de juego CATHODE™.”

Hand of Fate 2: “¡Un nuevo héroe llega para desafiar al Repartidor en Hand of Fate 2! Domina un tablero viviente lleno de misiones que puedes volver a jugar infinitas veces, desbloquea nuevas cartas, desarrolla tu aventura y derrota a tus oponentes en salvajes combates en tiempo real”.

Free Fire OB27 cambió así el modo Clash Squad y tendrás que cambiar tu estrategia

El parche OB27 puede ser descargado ahora mismo si es que entras a tu cuenta de Free Fire, el Battle Royale desarrolado por Garena. Los fans ya están al tanto de que el Clash Squad, uno de los modos más populares, ha sufrido algunas configuraciones para que las partidas sean más equilibradas. Será mejor que adaptes a los cambios para que sigas escalando en el ranking.

Un primer cambio en Free Fire es la tienda dinámica. En cada partida, los jugadores elegirán una tienda para ambos equipos durante todo el partido. Los jugadores pueden seleccionar cualquier arma de ese segmento de tienda en particular. Esto sirve para que las decisiones sean más estratégicas.

También habrá un nuevo mapa llamado Bermuda Remastered, el cual estará disponible para las partidas de Clash Squad. Los jugadores pueden disfrutar de partidas casuales y clasificatorias en este nuevo espacio.

Otro detalle son las armas permanentes. Dejar caer o recoger armas en Clash Squad es engorroso. Con este parche, todas las armas y accesorios se adjuntarán permanentemente, por lo que los jugadores no tendrán que preocuparse por tomar un arma sin accesorios.

La pantalla del MVP (Most Valuable Player) ha cambiado y ahora mostrará a los mejores jugadores de la partida de ambos equipos al final. Siéntete orgulloso de tu rendimiento con esta nueva animación.

Por último, la zona de juego en el modo Clash Squad tiende a cerrarse a medida que la ronda se acerca al final. Sin embargo, Garena notó que algunos jugadores tienden a moverse al centro de cada zona y evitar así cualquier batalla. Para restringir esta estrategia, Garena decidió hacer cada círculo ligeramente diferente en cada ronda.

