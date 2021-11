Epic Games ha comenzado a ganar terreno en PC. No solo porque cuenta con uno de los juegos más descargados en el mundo, Fortnite, sino que recientemente le ha abierto las puertas de Riot Games para que habilite la descarga de League of Legends y otros juegos.

Por otro lado, la empresa cuenta con una rotación de juegos gratuitos en su plataforma a que pueden acceder todos los gamers que tienen una cuenta. Solo hace falta que descargues el app en el siguiente enlace y te asegures de realizar todos los pasos de autenticación.

Hasta el 16 de noviembre, podrás descargar en Epic Games Store “Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure”: Aplasta esqueletos, derrota dragones y combate a gólems gigantes en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-Shot Adventure. ¡Disfruta de la aclamada aventura de 2013 llena de fantasía, diversión y toneladas de botín mágico!”.

A su vez, puedes acceder a un pack de la temporada 4 de Rogue Company sin pagar hasta el 18 de este mes: “¡Comienza la temporada 4 con este paquete exclusivo GRATUITO de Epic Games! Desbloquea a Blade y Scorch, dos mercenarias incendiarias que usan fuego y napalm. También recibirás el traje Blade Infernal y 20 000 EXP de pase de batalla. ¡Todo GRATIS!”

Ese mismo día, la plataforma habilitará la descarga de hasta tres videojuegos: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION y Never Alone (Kisima Ingitchuna). Estarán disponibles hasta el 25 de este mes.

