Epic Games no le falla a su comunidad. Desde el lanzamiento de su plataforma en PC, buscó una estrategia para captar a más jugadores: reglar juegos cada semana, inclusive en la rotación se han visto algunos triple A.

En las diferentes rotaciones hemos tenido a importantes títulos como Grand Theft Auto V o Football Manager. El 2 de septiembre, se cerrará la rotación de la última semana de agosto; fecha límite para descargar los siguientes juegos.

Saints Row: The Third Remastered: “disfruta el paquete completo, remasterizado. Los excesos de sexo, drogas y armas de Steelport, la ciudad original del pecado, nunca se habían visto tan bien. Controla a los Third Street Saints en su momento de máximo poder. Esta es tu ciudad. Estas son tus reglas”.

Automachef: “un juego de rompecabezas y gestión de recursos en el que diseñas cocinas, programas máquinas y ves cómo tu genialidad cobra vida. ¡Diseña hoy la cocina del mañana!”

Desde el 2 de septiembre hasta el 9 del mismo mes, se habilitará la descarga de Yoku’s Island Express. Se trata de un juego tipo plataformas que combina algunas mecánicas de pinball.

