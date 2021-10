Epic Games Store llegó para quedarse. La plataforma en donde se ejecutaba Fortnite Battle Royale se ha convertido en una de las tienda virtuales más descargadas en la plataforma de PC junto a Steam.

La estrategia de la empresa para ganar más jugadores cada semana es regalar videojuegos a toda su comunidad. Solo es necesario descargar la aplicación en el siguiente enlace y crearte una cuenta.

Seguidamente, ingresa al apartado de “Tienda” y baja hasta encontrar la pestaña de “Juegos gratuitos”. Allí encontrarás los diferentes juegos en rotación que puedes descargar.

Recuerda que el reclamo del juego solo lo haces una vez y se almacena en tu biblioteca. Hasta el 28 de octubre, se podrá descargar “Among the Sleep - Enhanced Edition”: “Among the Sleep: Enhanced Edition es la versión nueva y mejorada de esta galardonada aventura de terror en primera persona. En el juego te pones en la piel de un niño atrapado en una extraña pesadilla en la que irá en busca de su mamá”.

Ese día, hasta el 4 de noviembre, estará disponible en la tienda “DARQ: Complete Edition”: “DARQ cuenta la historia de Lloyd, un muchacho que se encuentra en medio de una pesadilla lúcida. Incapaz de despertar, debe enfrentar sus miedos y descifrar el significado del sueño”.

