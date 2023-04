Epic Games Store ha modificado la rotación de juegos gratuitos. Hasta el 27 de abril, podrás acceder a la descarga libre de Beyond Blue y Never Alone. Cuando se haya vencido el tiempo, entrarán otros dos títulos en rotación para darle la bienvenida al mes de mayo. Aquí te compartimos los pasos para conseguir juegos gratuitos cada semana en la tienda virtual.

Beyond Blue: es un impresionante juego de aventuras submarinas desarrollado por E-Line Media. Sumérgete en un fascinante viaje a través de las profundidades del océano como Mirai, una exploradora y científica que busca desentrañar los misterios de este vasto ecosistema. El juego ofrece gráficos espectaculares, una narrativa emocionante y una banda sonora envolvente que te hará sentir parte del mundo submarino. Con Beyond Blue, vivirás una experiencia única mientras aprendes sobre la vida marina y sus secretos ocultos.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits

Procesador: Intel Core i5-4460, AMD FX-6300 a 3,5 GHz o equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 10 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 730 o AMD R9 270

Never Alone: es un galardonado juego de plataformas y aventuras desarrollado por Upper One Games en colaboración con los nativos de Alaska. Acompaña a Nuna, una joven niña Inuit, y a su compañero Fox en una emotiva aventura en busca de la fuente de la eterna ventisca que amenaza su hogar. Basado en una historia tradicional de la cultura Inuit, Never Alone ofrece un hermoso diseño artístico, desafiantes rompecabezas y una narrativa conmovedora que te sumergirá en la rica tradición y folklore de esta comunidad indígena.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7

Procesador: Intel Core 2 Duo E4500 a 2,2 GHz o AMD Athlon 64 X2 5600+ a 2,8 GHz

Memoria: 2 GB de RAM

Almacenamiento: 3 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9.0c

Tarjeta gráfica: GeForce 240 GT o Radeon HD 6570

Pasos para descargar juegos gratis en Epic Games Store

Para disfrutar de la descarga gratuita de Beyond Blue y Never Alone, sigue estos sencillos pasos:

Descarga e instala la aplicación de Epic Games en tu computadora, si aún no la tienes. Inicia sesión con tu cuenta de Epic Games o crea una nueva si no dispones de una, dirígete a la pestaña “Tienda” en la parte superior de la aplicación, busca Beyond Blue y Never Alone en la sección de juegos gratis y haz clic en ellos.

Pulsa el botón “Obtener” y confirma la adición del juego a tu biblioteca. Una vez que los juegos estén en tu biblioteca, podrás descargarlos y jugarlos. A diferencia de PlayStation Plus, no se te pide mantener una suscripción para poder acceder a estos títulos gratuitos.

