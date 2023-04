Como todas las semanas, Epic Games regalará juegos a toda su comunidad. Tan solo por contar con una cuenta activa en la tienda virtual, puedes realizar el reclamo y añadir los títulos a tu biblioteca de juegos. El 27 de abril se modificará la rotación.

Dejarán de estar disponible Beyond Blue y Never Alone, y en su lugar entrarán los siguientes dos juegos: Breathedge y Poker Club.

Breathedge: es un intrigante juego de aventuras y supervivencia desarrollado por RedRuins Softworks. En este título, te pondrás en la piel de un astronauta que debe sobrevivir en el espacio profundo después de un accidente catastrófico.

Para ello, deberás explorar los restos de una gigantesca estación espacial, recolectar recursos y luchar contra los peligros del espacio. Con un toque de humor negro y una narrativa cautivadora, Breathedge te mantendrá absorto en su fascinante historia y desafiantes mecánicas de juego.

Poker Club: desarrollado por Ripstone Games, Poker Club es el juego definitivo para los amantes del póker. Con impresionantes gráficos y una amplia variedad de modos de juego, Poker Club te sumerge en la emoción y el desafío de competir en torneos de póker de alto nivel. Puedes crear tu propio club de póker o unirte a uno existente, jugar en mesas de dinero o torneos y enfrentarte a jugadores de todo el mundo en línea. Además, el juego cuenta con un profundo sistema de progresión que te permitirá personalizar tu experiencia y mejorar tus habilidades en el póker.

¿Cómo reclamar los juegos gratuitos de Epic Games Store?

Para obtener estos fantásticos juegos gratis en Epic Games Store, sigue estos sencillos pasos:

Crea una cuenta o inicia sesión en Epic Games Store desde su sitio web o la aplicación de escritorio.

Dirígete a la página de inicio de la tienda y busca la sección de juegos gratuitos.

Haz clic en los banners de Breathedge y Poker Club.

En la página del juego, selecciona “Obtener” para agregarlos a tu biblioteca de juegos.

Una vez que hayas reclamado ambos juegos, podrás descargarlos y jugarlos desde tu biblioteca de juegos en Epic Games Store en cualquier momento.

A diferencia de PlayStation Plus o la suscripción de una consola, no es necesario pagar una suscripción mensual para contar con los juegos. Solo debes crearte una cuenta en el portal web y descargar el cliente.

