Si tienes una PC gamer es indispensable que descargues una tienda virtual para comprar y almacenar tus juegos. La más popular es Steam, pero en los últimos años hemos visto que Epic Games Store ha crecido bastante gracias a que cada semana entrega videojuegos gratis a toda la comunidad.

Recientemente, se modificó la rotación de juegos. Hasta el 20 de abril, podrás acceder a la descarga de MORDHAU: “combate medieval en primera persona MORDHAU es un emocionante juego de acción y combate medieval en primera persona desarrollado por Triternion. Los jugadores pueden personalizar sus guerreros y utilizar una amplia variedad de armas y armaduras en feroces batallas cuerpo a cuerpo. El juego también cuenta con un modo de batalla en línea multijugador que permite enfrentarse a otros jugadores de todo el mundo en épicas contiendas”.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Procesador: Intel Core i5 4670 o AMD equivalente

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 40 GB de espacio disponible

DirectX: DirectX 11

Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 680 o AMD equivalente

El oto juego en rotación es Second Extinction: “extermina dinosaurios mutantes Second Extinction, desarrollado por Systemic Reaction, es un frenético juego de disparos en primera persona cooperativo en el que los jugadores luchan en equipos de tres para defender la Tierra de hordas de dinosaurios mutantes. Con un sistema de combate dinámico y una amplia gama de armas y habilidades, Second Extinction ofrece horas de diversión y adrenalina en un mundo postapocalíptico”.

Requisitos mínimos

Sistema operativo: Windows 10 (64-Bit)

Procesador: Intel Core i5-3570 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 12 GB RAM

Almacenamiento: 30 GB

Tarjeta gráfica: Nvidia GTX 780 3GB o AMD R9 280 3GB

¿Cómo obtener los juegos gratuitos de Epic Games Store?

Para acceder a los juegos gratuitos de Epic Games Store debes asegurarte de descargar el cliente en el portal oficial. Sigue estos pasos para sumarte a la comunidad de Epic Games.

Crea una cuenta gratuita en Epic Games Store si aún no la tienes.

Inicia sesión en tu cuenta y visita la página de inicio.

Dirígete a la sección de juegos gratuitos y selecciona MORDHAU y/o Second Extinction.

Haz clic en “Obtener” y el juego se añadirá automáticamente a tu biblioteca.

Descarga e instala el juego en tu dispositivo.

Recuerda que solo estarán disponibles hasta el 20 de abril. Desde esa fecha en adelante, Epic Games cambiará la rotación de juegos por Beyond Blue y el premiado título Never Alone (Kisima Ingitchuna).

