Atención con los juegos gratis que ofrece Epic Games. La competencia de Steam está ofreciendo tres títulos que merecen ser descargados en tu computadora: Watch Dogs 2, Football Manager 2020 y Stick it to the Man!

Watch Dogs 2 es un clásico de Ubisoft en el que los jugadores encarnan a Marcus Holloway, un joven hacker que vive en la cuna de la revolución tecnológica, la zona de la bahía de San Francisco.

“Colabora con DedSec, un conocido grupo de hackers, para ejecutar el mayor pirateo de la historia; acaba con ctOS 2.0, un sistema operativo utilizado por un grupo de genios criminales para vigilar y manipular a los ciudadanos a gran escala”, reza la sinopsis del juego gratis en Epic Games.

Football Manager 2020 es uno de los simuladores más completos. Creado por Sports Interactive y editado por Sega, el título ha recibido excelentes críticas y bien merece probarlo al ser gratis en Epic Games.

Por último, el juego gratis Stick it to the Man! es un título de plataformas en dos dimensiones que incluye puzzles.

Descargar estos juegos gratis es simple. Tendrás que iniciar sesión con tu cuenta en Epic Games Store (de lo contrario, crear un usuario y contraseña) y acudir a la página de juegos gratis. Dirígete al juego que quieras y haz clic en “Obtener”. Este aparecerá después en tu biblioteca, listo para instalarse.

Steam | Metro Exodus

Siguen las ofertas de fin de semana en Steam. La plataforma de juegos online lanzó por tiempo limitado una oferta de Metro Exodus, el popular título desarrollado por 4A Games y editado por Deep Silver.

La tienda de juegos online ofrece dos versiones de Metro Exodus. El título estándar tiene un descuento del 60%, por lo que podrás adquirirlo a un precio de 39.60 soles. El Gold Edition, que incluye el juego principal y los DLC Sam’s Story y The Two Colonels, tiene el 66% de descuento y sale por 50.32 soles.

“Huye de las ruinas devastadas del metro de Moscú y embárcate en un viaje épico por todo el continente en las estepas de la Rusia postapocalíptica. Explora niveles no lineales enormes, sobrevive en un mundo abierto y sigue una narrativa apasionante que abarca todo un año en la mayor aventura de Metro”, reza la descripción en Steam.