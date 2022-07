Epic Games cuenta con un apartado de juegos gratuitos que se actualizan cada semana. Esta es una de las tantas estrategias de la empresa para competir contra otras plataformas de ordenadores como Steam y G2A.

Hasta el 14 de julio, podrás descargar Ancient Enemy, “un RPG de combates con cartas ambientado en un mundo en decadencia donde las fuerzas del mal han triunfado. Destruye enemigos deformes con una gran variedad de hechizos y habilidades. Aventúrate en una tierra asolada y derrota al enemigo más letal de todos”.

También puedes acceder a la descarga libre de Killing Floor 2: “los jugadores descienden a una Europa continental invadida por horrendos clones asesinos llamados Zeds, que fueron creados por un grupo corrupto de la corporación Horzine. Juega en el modo cooperativo para 6 jugadores o en el modo VERSUS, que enfrenta a 12 jugadores en una caótica matanza de Zeds”.

Nuevos juegos gratuitos de Epic Games

Desde esa fecha, hasta el 21 de julio, Epic Games regalará Idle Champions of the Forgotten Realms y Wonder Boy: The Dragon’s Trap.

Para poder acceder a los títulos gratuitos, solo hace falta que tengas una cuenta de Epic Games y descargues el cliente en el siguiente enlace. Visita la tienda virtual y la pestaña de “juegos gratuitos”, en donde no solo aparecen los de rotación, sino otros como Fall Guys.

