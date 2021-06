Epic Games desea ganar terreno en PC regalando juegos periódicamente. De esta forma, busca competir con otras importantes plataformas como Steam o G2A. Conoce aquí el siguiente juego gratuito de la tienda virtual.

Among Us fue el anterior título gratuito de Epic Games Store. Solo estuvo disponible hasta hoy 3 de junio. Si lo llegaste a reclamar, puedes todavía comprarlo con descuento en la tienda virtual.

“Juega con 4 a 10 en línea o con wifi local mientras intentas preparar la nave para la partida, pero ten cuidado: uno o más jugadores aleatorios de la tripulación son impostores que quieren matar a todos”.

El juego que lo ha reemplazado es Frostpunk. Se trata de un simulador de supervivencia en un mundo post-apocalíptico. Tendrás que desarrollar tecnología para que tu civilización cuente con los servicios adecuados y calor para no morir.

“Frostpunk es el primer juego de supervivencia de una sociedad. Como dirigente de la última ciudad del mundo, deberás lidiar con los ciudadanos y con la infraestructura para garantizar la supervivencia de la sociedad. ¿Qué harás cuando estés entre la espada y la pared? ¿En quién te convertirás durante el proceso?”, detalla la plataforma.

PlayStation Plus: juegos gratis de junio 2021 para PS4 y PS5

¿Buscas algo para jugar durante las vacaciones de medio año? Pues Sony tiene una lista de títulos gratuitos que ya puedes adquirir gracias a la suscripción PlayStation Plus. Conoce aquí los títulos gratis de junio 2021 en PS4 y PS5.

Los rumores eran ciertos. Hace unos días atrás, advertíamos que Star Wars: Squadrons sería uno de los títulos gratuitos de PS Plus en junio. Este título estará disponible desde el 1 de este mes hasta el 5 de julio.

“Abróchate el cinturón, toma el control de Cazas Estelares como el X-wing o el Caza TIE y siente la adrenalina de los combates espaciales estratégicos en primera persona en modo multijugador de 5 contra 5 junto a tu escuadrón.”, detalla EA sobre el título de Star Wars.

Operation Tango es otro de los juegos gratuitos de PS Plus en este mes. Podrás descargarlo en PS5 también hasta el 5 de julio.

“La tan esperada aventura cooperativa de espías llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 con el juego cruzado totalmente habilitado. Ya sea que elija Agente o Hacker, usted y un amigo pueden unir fuerzas para completar misiones en todo el mundo. ¡Se necesitan dos para bailar un tango!”.

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown también se puede descargar hoy. Es compatible con PS4 y PS5 y se trata de un clásico juego de peleas de SEGA con gráficos mejorados (aprovechando la potencia de la PS4).

Y no podía cerrar la lista de juegos gratuitos de PS Plus de junio sin un título familiar: Waves Out!.

“Juega con Magnetin, un pequeño pero intrépido personaje con poderes magnéticos y descubre los secretos de los diferentes mundos que componen el juego. También puedes enfrentarte a otra persona en el modo 1v1 para mostrar tus habilidades o incluso en el survival para poner tu técnica al límite.”, detalla PlayStation.