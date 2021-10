¿Buscas nuevos juegos para disfrutar en tu PC gamer? Pues la empresa desarrolladora Epic Games cuenta con una tienda virtual en ordenadores que regala títulos cada semana. Solo es necesario crear una cuenta y descargar el cliente.

Solo hace falta que ingreses al siguiente enlace y des inicio a la descarga de la aplicación. Una vez que hayas terminado este proceso, deberás iniciar sesión y podrás explorar por el extenso catálogo de la tienda.

Por supuesto, hay un apartado de juegos gratuitos que solo se entregan por tiempo limitado. Hasta el 14 de octubre podrás acceder a la descarga de PC Building Simulator:

“Aprende a diagnosticar, arreglar y montar PC para crear y hacer crecer tu propia empresa de reparación de computadoras. Planifica y haz realidad la PC de tus sueños con componentes autorizados reales y una minuciosa simulación de hardware y software”, se lee en la descripción.

Desde esa fecha hasta el 21 de este mes, Epic Games Store volverá a entregar dos elementos. El primero no es un juego sino contenido premium de Paladins, el shooter gratuito.

“¡Adéntrate en Paladins con este lote exclusivo de Epic Games por tiempo limitado! ¡El paquete Epic de Paladins desbloquea al instante a 4 campeones y objetos cosméticos para cada uno!”.

También podrás descargar Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, un título que nos pone en la vista de primera persona de un zombi.

“Sé el zombi. Patea traseros y arranca cerebros. Es 1959 y la ciudad de Punchbowl, Pensilvania, es el modelo de progreso y estilo de vida ideal. Muéstrales a los seres vivientes que la ley y el orden no pueden competir contra un muerto con una misión”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.