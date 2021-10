¿Buscas nuevos juegos para tu PC gamer? Si eres parte de la comunidad de Epic Games Store, debes saber que cada semana la empresa habilita la descarga de varios videojuegos sin la necesidad de pagar.

En este momento, puedes acceder a contenido premium de Paladins:

“¡Adéntrate en Paladins con este lote exclusivo de Epic Games por tiempo limitado! ¡El paquete Epic de Paladins desbloquea al instante a 4 campeones y objetos cosméticos para cada uno!”, detalla la plataforma.

A su vez, puedes descargar Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse:

“Sé el zombi. Patea traseros y arranca cerebros. Es 1959 y la ciudad de Punchbowl, Pensilvania, es el modelo de progreso y estilo de vida ideal. Muéstrales a los seres vivientes que la ley y el orden no pueden competir contra un muerto con una misión”.

Estos dos títulos estarán disponibles hasta el 21 de octubre, fecha en la que se habilitará el siguiente juego gratuito: Among the Sleep. Estará disponible solo hasta el 28 de octubre, hasta que arranque el evento de Halloween.

“Among the Sleep: Enhanced Edition es la versión nueva y mejorada de esta galardonada aventura de terror en primera persona. En el juego te pones en la piel de un niño atrapado en una extraña pesadilla en la que irá en busca de su mamá”.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.