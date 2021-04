Epic Games creó su propia tienda virtual tras el gran éxito de Fortnite. Ahora compite con Origin, Steam y otras plataformas, pero cuenta con un añadido que quizás te llame la atención: cada mes regalan juegos.

Actualmente, si te creas una cuenta en la plataforma Epic Games e ingresas al apartado de juegos gratis de la tienda podrás descargar 3 out of 10: Season Two.

“Shovelworks Studios se esfuerza por crear un juego que supere el puntaje 3/10, pero se ve enfrentado por superpoderes con cafeína, IA con sentimientos y estudios rivales. ¿Será esta la temporada en la que finalmente lo logren?”, se lee en la descripción.

Normalmente, se puede descargar un solo juego cada 15 días. No obstante, el 15 de abril se habilitarán hasta 3: Deponia: The Complete Journey, Ken Follet’s The Pillars of the Earth, The First Tree.

“Basura, basura y más basura. La vida en el planeta-basurero Deponia es todo menos un paseo por el parque. No es sorprendente que Rufus esté harto de eso y trame un plan ridículo tras otro para escapar de este lugar desalentador”.

“Inglaterra, siglo XII. En tiempos de pobreza y guerra, una aldea comienza a construir una catedral para pedir seguridad para sus habitantes. En la lucha por la supervivencia, los destinos se entrelazan. Basado en el superventas de Ken Follett, ‘Los pilares de la Tierra’”.

“Un hermoso juego de exploración en tercera persona centrado en dos historias paralelas: una zorra en busca de su familia perdida y un hijo que se reencuentra con su padre en Alaska. Descubre artefactos de la vida del hijo mientras viajan hacia el Primer Árbol (The First Tree)”.

Los 10 videojuegos para iPhone más descargados de la semana

En sitios webs como App Annie se puede saber qué juegos son los más descargados en cada país y para cada sistema operativo. Esta vez hemos recopilado la lista de los juegos para iPhone más descargados de la semana en Estados Unidos. Algunos se pueden descargar gratis en App Store.

Juegos gratis

Bridge Race - SUPERSONIC STUDIOS LTD

Paper Fold - Good Job Games

Sword Play! Ninja Slice Runner - AI Games FZ

Roblox - Roblox Corporation

Project Makeover - Magic Tavern, Inc.

Among Us - InnerSloth LLC

Nail Woman: Long Heels Run - Matchingham Games

High Heels! - Zynga

Mix and Drink - Ace Games Inc.

Call of Duty: Mobile - Activision Publishing, Inc.

Juegos de pago

Minecraft- Mojang

Heads Up! - Warner Bros.

Bloons TD 6 - ninja kiwi

Geometry Dash - RobTop Games AB

Grand Theft Auto: San Andreas - Rockstar Games

Monopoly - Marmalade Game Studio

Plague Inc. - Ndemic Creations

True Skate - True Axis

Five Nights at Freddy’s - Clickteam, LLC

Papa’s Freezeria To Go! - Flipline Studios

Juegos de mayor recaudación

Roblox - Roblox Corporation

Candy Crush Saga - King

Call of Duty: Mobile - Activision Publishing, Inc.

Clash of Clans - Free with In App Purchases

Pokémon GO - Niantic, Inc.

Garena Free Fire - The Cobra - GARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED

Homescapes - Playrix

Genshin Impact - miHoYo Limited

Coin Master - Moon Active

PUBG MOBILE 3RD ANNIVERSARY - Tencent Mobile International Limited

