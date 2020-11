Epic Games Store mantiene su estrategia para atraer a nuevos jugadores. Cada mes, la empresa regala juegos en PC a todos los usuarios. Durante todo el 2020 hemos tenido a nuestra disposición importantes juegos como Abzu.

Recientemente, se confirmó que ya puedes descargar The Textorcist, un shooter en tercera persona desarrollado por MorbidWare.

“¡Prepárate para una fusión electrizante de un infierno de balas y un juego de escritura! Esquiva balas mientras escribes exorcismos: enciende ambos lados de tu cerebro y lánzate a la aventura de Ray Bibbia”, se lee en la descripción del juego.

Tienes hasta el 19 de noviembre para reclamar este título en Epic Games Store. Ese mismo días se habilitará la descarga de otros dos juegos.

Elite Dangerous: “Ponte al mando de tu propia aeronave en una galaxia implacable. Elite Dangerous es el multijugador masivo por excelencia que cuenta con un entorno espacial épico y embarca a la nueva generación en la aventura original de mundo abierto con una narrativa dinámica”.

The World Next Door: “En The World Next Door encontrarás una mezcla de batallas de rompecabezas ultrarrápidas, una narrativa potente y elementos envolventes de novela visual mientras sigues los pasos de Jun, una adolescente rebelde atrapada en un reino paralelo habitado por criaturas mágicas”.