Genshin Impact está disponible en PC, PlayStation 4, iOS y Android. Se trata de un juego gratuito del género RPG desarrollado por la empresa china miHoYo. LLegó a las diferentes plataformas el 28 de septiembre y ya se ha convertido en uno de los más descargados por los gamers.

Es un juego que suma muchos elementos de otros títulos del género como The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Pero se trata de un título gratuito, su fuente de ingreso es vía micropagos.

Podemos hacer mucho más fácil el juego si compramos diferentes personajes que cuentan con habilidades especiales. Con estos héroes basados en el anime japonés tendrás que explorar diferentes mazmorras y crear tu propia aventura.

¿Dónde descargar gratis Genshin Impact?

Si deseas jugar Genshin Impact en PC, solo debes ingresar al siguiente enlace del título y presionar el botón de “Windows”. Allí comenzará la descarga y posteriormente deberás ejecutar el instalador.

► DESCARGAR GENSHIN IMPACT EN PC

Requisitos mínimos de Genshin Impact

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits o Windows 10 64 bits.

Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits o Windows 10 64 bits. Procesador: Intel Core i5 o similar.

Intel Core i5 o similar. Memoria RAM: 8 GB.

8 GB. Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GT 1030, versión de DirectX: DirectX 11.

NVIDIA® GeForce® GT 1030, versión de DirectX: DirectX 11. Almacenamiento: 30 GB de espacio de almacenamiento.

Requisitos recomendados de Genshin Impact

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits o Windows 10 64 bits.

Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits o Windows 10 64 bits. Procesador: similar a Intel Core i7 o superior.

similar a Intel Core i7 o superior. Memoria RAM: 16 GB.

16 GB. Tarjeta gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 de 6 GB o más, versión de DirectX: DirectX 11.

NVIDIA® GeForce® GTX 1060 de 6 GB o más, versión de DirectX: DirectX 11. Almacenamiento: 30 GB de espacio de almacenamiento.

Si deseas descargar el juego en Android y iOS, deberás buscar “Genshin Impact” en la tienda virtual de tu móvil. Solo recuerda liberar el espacio en tu celular para no interrumpir la instalación.

► DESCARGAR GENSHIN IMPACT EN ANDROID

► DESCARGAR GENSHIN IMPACT EN iOS