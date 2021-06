Nada mejor como un juego gratis. Control es uno de los títulos más galardonados 2019. Actualmente está disponible en PS4, Xbox One y PC, además de las consolas de nueva generación -PS5 y Xbox Series- que cuentan con retrocompatibilidad. Si siempre has querido jugarlo y aún no has tenido la oportunidad, te decimos que es momento de dejar la espera.

El portal de videojuegos Epic Games Store está regalando Control por tiempo limitado. Los interesados tienen hasta el 17 de junio para ingresar a la web oficial de la tienda y crear una cuenta para así descargar el título en la biblioteca.

Ten en cuenta que el juego se queda permanentemente en tu biblioteca, por lo que no tendrás que apurarte en disfrutar este elogiado juego desarrollado por Remedy Entertainment.

Si ya lo decidiste, puedes ingresar a este enlace para acudir a la página del videojuego gratis en Epic Games Store. Solo haz clic en “Get” para luego acceder a tu cuenta -de tener una- o realizar la configuración de tu nueva cuenta. Terminado el proceso, el juego estará en tu biblioteca y listo para descargarse en tu PC.

CONTROL | Detalles técnicos para PC

Requisitos mínimos

SO: Windows 7, 64-bit

Procesador: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 42 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados

SO: Windows 10, 64-bit

Procesador: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 16 GB de RAM

Gráficos: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580 AMD | For Ray Tracing: GeForce RTX 2060

DirectX: Versión 12

Almacenamiento: 42 GB de espacio disponible

