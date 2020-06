Los usuarios de la Xbox no se quedan atrás para el mes de julio. Los suscriptores de Xbox Live Games Gold recibirán todos estos títulos para Xbox One y Xbox 360. Echa una vistazo antes de perder la oportunidad.

Los jugadores de Xbox One obtendrán WRC 8 FIA World Rally Championship a partir del 1 hasta el 31 de julio. Por su parte, Dunk Lords podrá ser descargado desde el 16 de julio hasta el 15 de agosto.

Los juegos gratis para la Xbox 360, que también son compatibles con la Xbox One, son Saints Row 2 (desde el 1 hasta el 15 de julio) y Juju (disponible entre el 16 y 31 de julio).

Recuerda que los juegos gratis de Xbox requieren de la suscripción a Xbox Live Games Gold.

JUEGOS GRATIS | PlayStation

La suscripción a la PlayStation Plus es un formato de pago mensual que tiene PlayStation que permite jugar algunos juegos online, conseguir descuentos especiales en sus compras, tener accesos anticipados a títulos antes de su lanzamiento y algunos juegos gratis cada mes para que disfruten sin pagar mientras dure la oferta.

Esta práctica ha sido una constante desde que se lanzó la PS4 en Estados Unidos hace ya 10 años. Por ello, la compañía ha compartido en su blog oficial una serie de anuncios para celebrar esta fecha, además de confirmar cuáles serían los juegos gratuitos que correrán por todo julio del 2020.

Además, Sony agregará un tema gratis para la PS4 durante esta semana en conmemoración a los 10 años de PS Plus, junto con descuentos exclusivos para todos aquellos que se han suscrito para este mes. Por otro lado, también agregarán un fin de semana multijugador gratuito en línea para los que no tengan PS Plus, que comienza el 4 de julio a las 12:01 a. m. hasta el 5 de julio a las 11:59 p. m. (EDT).

Durante todo julio estarán disponibles Rise of the Tomb Raider y NBA 2K20 para PS4 a modo de juegos gratis por la suscripción de PS Plus.