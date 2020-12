El universo de juegos móviles sigue en crecimiento pese a la pandemia del coronavirus. Tras el inicio del confinamiento, millones de jugadores comenzaron a descargar juegos en sus celulares. Estos fueron los más importantes del 2020.

Legends of Runeterra

El primero de la lista fe Legends of Runeterra. Riot Games por fin lanzó el título de cartas de League of Legends en todos los dispositivos móviles. A diferencia de otros juegos del género, este es mucho más amigable con respecto a los micropagos: no te tienes que gastar una fortuna para armar tus barajas.

League of Legends Wild Rift

Siguiendo con Riot Games. Algunos países de Europa y Asia ya disfrutan de League of Legends Wild Rift, la versión móvil del MOBA. Este juego promete ser un eSports de éxito en los siguientes años y llegará a Latinoamérica en el 2021.

PUBG Mobile

Ahora vamos con los pesos pesados del 2020. Sin duda, PUBG Mobile tomó gran protagonismo en el año cuando Fortnite fue retirado oficialmente de Google Play y la tienda de Apple.

Actualmente, cuenta con toda una escena competitiva y se ha convertido en uno de los Battle Royale más jugadores junto a Free Fire.

Genshin Impact

El RPG Genshin Impact es todo un fenómeno en Asia y occidente. Es gratuito en todas las plataformas y tienes cientos de horas de diversión aseguradas. Por supuesto, su negocio está en los micropagos y en las loot boxes, en donde conseguirás nuevos personajes.

Among Us

Pese a que los juegos anteriores tienen millonesde descargas y son disfrutados por muchos gamers, el juego del año en Android y iOS es Among Us. Su lanzamiento en móviles fue una locura en la industria.

Tan solo hace unos días, se reportó que el juego logró alcanzar los 500 millones de jugadores activos en celulares, superando a todos los anteriores.