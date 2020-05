Juegos gratis: los mejores títulos de preguntas y respuestas en Google Play

Los juegos gratis de preguntas y respuestas son divertidos cuando estás en familia o con los amigos. De cierta forma, son los más competitivos, porque recurren al conocimiento general de las personas.

Por esta razón, compartimos los juegos gratis de preguntas y respuestas para los interesados de compartir momentos divertidos durante la cuarentena por el coronavirus.

Arranquemos con un clásico. ¿Quién quiere ser millonario?, desarrollado por Sony Pictures Television, te lleva la experiencia del programa de TV a tu celular. ¿Podrás llegar hasta la última pregunta sin hacer uso de tus comodines?

TRIVIA 360 es un juego gratis que consiste en cuestionarios configurados en diferentes categorías tales como las clásicas preguntas con 4 respuestas, las preguntas de verdadero o falso, los cuestionarios de banderas, los acertijos de puntos de referencia y más.

Preguntados 2 es otro clásico en esta categoría de juegos gratis. Podrás invitar a tus amigos a un desafío y coleccionar personajes para subir de nivel, así como crear tu propio equipo.

ANDROID | Juegos gratis

El juego gratis Hot Wheels: Race Off cuenta con más de 30 vehículos que podrás conducir en aproximadamente 40 pistas de carretas. Podrás mejorar tu propia colección de carros según avances en el juego.

Need for Speed: No Limits es un juego gratis desarrollado por Electronic Arts. “Domina la competición, aumenta tu REP, después, adéntrate más aún en las carreras, la personalización y los coches. Toma decisiones y nunca mires atrás”, reza la descripción.

En el juego gratis Asphalt 8: Airborne, los usuarios podrán conducir automóviles y motocicletas. Podrás conducir desde el ardiente desierto de Nevada hasta los callejones de Tokio.