Si eres un veterano jugador de Los Sims, debes saber que la cuarta entrega ahora es gratuita en todas las plataformas: PC, PlayStation y Xbox. A su vez, durante la tercera semana de mayo, podrás acceder a contenido extra de forma gratuita en la tienda virtual Epic Games Store.

En estos momentos, puedes descargar Against All Odds, Horizon Chase Turbo y Kao the Kangaroo. Los tres títulos estarán disponibles solo hasta el 11 de mayo. Desde esa fecha, saldrán de rotación y entrará Los Sims.

Al tratarse de un juego que ya es free-to-play, la plataforma te ofrece contenido extra.

Los Sims en Epic Games Store

Desde el 11 hasta el 18 de mayo, podrás reclamar tres expansiones de Los Sims. Aventura en la selva: “explora un paisaje natural único que alberga un templo, obstáculos selváticos, reliquias malditas y tesoros. Experimenta la cultura y las costumbres de Selvadorada degustando platos locales y aprendiendo nuevos bailes”.

Fiesta glamurosa Pack de accesorios: “¡tus Sims sucumben al lujo con Fiesta Glamurosa Pack de Accesorios! Da una fiesta fastuosa con elementos decorativos extravagantes. Mejora el fondo de armario de tus Sims con modelos deslumbrantes y atuendos formales de lo más chic. No te olvides de crear la pieza central perfecta para cualquier evento con la nueva mesa de banquetes, ¡y sirve deliciosos platos para tus Sims!”.

Fashion Street - Kit: “amplía tu estilo con Fashion Street - Kit, inspirado en los diseños de moda de Mumbai. Los colores vivos, siluetas icónicas y diseños de grandes contrastes aportan energía y vitalidad a los atuendos. Exhibe tu individualidad integrando modernas prendas representativas con detalles tradicionales para obtener un estilo totalmente nuevo”.

