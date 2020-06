Overcooked, desarrollado por Ghost Town Games, es el nuevo juego gratis que está disponible en Epic Game Store. Aprovecha la oportunidad de descargarlo, que es por tiempo limitado.

La oferta de Overcooked, cuyo precio original es de 8.99 dólares, estará en la plataforma de juegos online hasta el 11 de junio. Los críticos le han otorgado 8 de 10 en promedio, por lo que la calidad está más que asegurada.

“Overcooked es un juego de cocina cooperativo, casual y caótico al que pueden jugar de uno a cuatro jugadores. Mediante el trabajo en equipo, tú y los demás chefs debéis preparar, cocinar y servir una serie de sabrosos pedidos antes de que la oleada de clientes se marche furiosa”, reza la descripción del nuevo juego gratis.

Requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 7 (32-bit)

Procesador: Dual Core 2.4Ghz

Memoria: 2 GB de RAM

Gráficos: GeForce 8800 GT / AMD HD 6850 / Intel HD Graphics 4400 o superior

DirectX: Versión 11

Almacenamiento: 750 MB de espacio disponible

Tarjeta de sonido: DirectX compatible

Notas adicionales: Gamepad recomendado

STEAM | Juegos de EA

La plataforma de juegos online Steam lanzó una oferta especial llamada “The Best of EA”, en la que podrás accedar a los títulos de la desarrolladora Electronic Arts con descuentos especiales.

El juego online más destacado de esta nueva sección de Steam es Command & Conquer Remastered Collection. Este incluye las 3 expansiones, modo multijugador renovado, interfaz de usuario modernizada, editor de mapas, galería de imágenes extra y más de 7 horas de música remasterizada.

También cabe destacar la saga Need for Speed. La plataforma de juegos online ofrece las versiones Deluxe Edition, NFS Heat y Rivals Complete Edition. Todos estos títulos tienen más del 50% de descuento.