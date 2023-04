Si eres un PC gamer no puedes perderte la oportunidad de sumarte a la comunidad de Epic Games. La empresa desarrolladora de Fortnite cuenta con un sistema de recompensas para todos sus jugadores: entrega juegos gratuitos cada semana.

A diferencia de otros sistemas de suscripción como PlayStation Plus, Epic Games no pide un pago mensual. Solo por contar con una cuenta en su plataforma, ya puedes comenzar a reclamar los títulos gratuitos.

Hasta el 4 de mayo, podrás acceder a la descarga de Breathedge: un juego de aventuras y supervivencia en el espacio que combina humor, gráficos impresionantes y mecánicas de juego adictivas. En este título, te enfrentarás al desafío de sobrevivir en el espacio profundo mientras intentas descubrir la verdad detrás de una misteriosa conspiración.

Requisitos mínimos de Breathedge

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits)

Procesador: Intel Core i3

Memoria RAM: 8 GB

Tarjeta gráfica: GeForce GTX 660, Radeon R7 240

DirectX: Versión 10

Espacio libre en disco duro: 7 GB

El otro juego en rotación es Poker Club: un emocionante juego de cartas que te sumerge en el mundo del póker profesional. Compite en torneos y partidas en línea, domina las tácticas del juego y conviértete en el mejor jugador de póker del mundo.

Requisitos mínimos de Poker Club

Sistema operativo: Windows 10

Procesador: I2.0 Ghz Dual Core

Memoria RAM: 4 GB

Tarjeta gráfica: AMD Radeon HD 7700

DirectX: Versión 11

Espacio libre en disco duro: 15 GB

Instrucciones para descargar Breathedge y Poker Club

Crea una cuenta en Epic Games Store o inicia sesión si ya tienes una.

Visita la página principal de Epic Games Store y busca “Breathedge” y “Poker Club” en la sección de juegos gratuitos.

Haz clic en cada juego y selecciona “Obtener” para agregarlos a tu biblioteca.

Descarga e instala el Launcher de Epic Games en tu PC si aún no lo has hecho.

Inicia el Launcher de Epic Games, ve a tu biblioteca y haz clic en “Instalar” en los juegos que deseas descargar e instalar.

Recuerda que cada semana se actualiza la rotación de juegos en la plataforma de Epic Games. Desde el 4 de mayo hasta el 11 del mismo mes, se entregarán hasta 3 títulos para toda la comunidad gamer: Against All Odds Horizon Chase Turbo y Kao the Kangaroo.

